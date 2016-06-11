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اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة من قسم الوايلى لتسببهم فى موت محتجز مسن

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اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة من قسم الوايلى لتسببهم فى موت محتجز مسن اليوم.. نظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة من قسم الوايلى لتسببهم فى موت محتجز مسن
ينظر القاضى الجزئى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أمناء شرطة من قوة مباحث قسم الوايلى، على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالاعتداء على محتجز مسن بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان القاضى الجزئى جدد حبس الأمناء 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن حبستهم نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، وأخلت سبيل معاون مباحث الوايلى، و4 أمناء آخرين، بكفالة 5 آلاف جنيه.


>- تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بقتل مسن محتجز فى قسم الوايلى

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مصر 365

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