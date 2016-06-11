تحرير 4 آلاف مخالفة وحجز 18 "توك توك" مخالف لقرار منع سيره بمحاور الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملاتها على محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بإتباع قواعد المرور منعا لوقوع الحوادث.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ورصدت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية 4980 مخالفة متنوعة، كما ضبطت 39 مخالفة تجاوز سرعات، و 1780 مخالفة نموذج 125 ، ورصدت 36 مخالفة فى مطالع ومنازل الكبارى واحتجزت 18 "توك توك" مخالف لقرار منع سيره بمحاور الجيزة، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها لرصد المخالفات بالشوارع..ضبط 3 أشخاص حاولوا سرقة سائق توك توك بالإكراه فى أوسيم
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