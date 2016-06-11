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ضبط 503 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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ضبط 503 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى ضبط 503 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الجمعة على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 503 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 92 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 118 مخالفة مرورية بالقاهرة، 149 مخالفة مرورية بالجيزة، 220 مخالفة مرورية بالقليوبية.


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