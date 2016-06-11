ضبط 33 محكوما عليهم واثنين من مروجى المخدرات بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان منذ قليل، عن تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، من ضبط بندقية خرطوش محلية الصنع بطريق أبو شله بقرية النجاح دائرة القسم .

وتكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة من ضبط " محمد ى ا أ "، ومقيم صان الحجر، محافظة الشرقية، أثناء قيادته دراجة بخارية ، بدون لوحات معدنية، وبرفقته " أحمد س م ع"، ومقيم قرية رابعة دائرة القسم وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كجم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار .

و تم ضبط 33 محكوما عليهم ، 4 قضايا تموينية، و 29 قضية مرافق مخالفة متنوعة ، و ضبط 66 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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