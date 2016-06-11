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ضبط مدير مصنع وصاحب مخزن سلع بحوزتهما 8 أطنان أرز بدون فواتير ببنى سويف

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ضبط مدير مصنع وصاحب مخزن سلع بحوزتهما 8 أطنان أرز بدون فواتير ببنى سويف ضبط مدير مصنع وصاحب مخزن سلع بحوزتهما 8 أطنان أرز بدون فواتير ببنى سويف
أسفرت حملة شنتها مباحث ببنى سويف عن ضبط، محمد ش س، مدير مسئول عن مصنع تعبئة السلع التموينية بقرىة شريف باشا مركز بنى سويف، لقيامه بتجميع وحيازة 6 طن أرز بدون فواتير، وتعبئة 3 طن سكر تموينى ناقص الوزن" 53 جرام فى الكيلو الواحد".

وتمكنت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وشارك فيها مفتشو القسم، سعيد سيف النصر، وائل حمدان، ومحمود عبدالمولى من ضبط محمد ح ع صاحب مخزن للسلع الغذائية بشارع جمال عبدالناصر فى بندر ناصر شمال المحافظة لتجميعه وحيازته 2 طن ونصف الطن أرز بدون فواتير.

حرر محضران بالواقعتين برقمى 12336 جنح مركز شرطة بنى سويف، و10130 جنح مركز شرطة ناصر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر أخرى لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و3 "إدارة منشأة بدون ترخيص "، 9 " عدم الإعلان عن الأسعار"، 6 "عدم حمل شهادة صحية ".


>- ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة و11 مخالفة تموينية ببنى سويف

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مصر 365

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