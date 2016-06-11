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توزيع 2000 كرتونة رمضانية على عدد من أهالى نجع حمادى

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توزيع 2000 كرتونة رمضانية على عدد من أهالى نجع حمادى توزيع 2000 كرتونة رمضانية على عدد من أهالى نجع حمادى
أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أنه تم توزيع 2000 كرتونة رمضانية بداخلها سلع تموينية لشهر رمضان على أهالى مركز نجع حمادى بالتنسيق مع جمعية الخير.

وأفاد خلف الله أن الكرتونة شملت كميات من المواد التموينية المختلفة تكفى لـ5 أفراد لكل أسرة، وياميش شهر رمضان الكريم بالكامل، وتم توزيع الكراتين على من يستحقون الدعم من أهالى دائرة مركز نجع حمادى.

وأضاف خلف الله أنه بدأت أيضاً دورة رمضانية لكرة القدم بقرية هو التابعه لمركز نجع حمادي تضم 40 فريق لكرة القدم وتنتهي الدورة يوم 28 من شهر رمضان، وسيتم توزيع ما يقرب من 300 مصحف تكريماً للمشاركين بحضور عدد من المسئولين والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا، دعماً للشباب خلال شهر رمضان المبارك.

- "المخابرات العامة" يبدأ توزيع 10 آلاف كرتونة للقرى الأكثر احتياجا بقنا
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مصر 365

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