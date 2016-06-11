7 فوائد للخيار "قاهر العطش".. يكافح السرطان والسمنة

يعد الخيار من أفضل الأطعمة التى يمكن تناولها لمقاومة العطش أثناء الصيام فى شهر رمضان المبارك، وهو ضيف دائم على مائدة سحور الشعب المصرى، ويحتوى الخيار على نسبة مياه عالية تمثل 96.5% من إجمالى وزنه، وهو ما يجعله يساهم فى ترطيب الجسم بالمياه وحمايته من الجفاف ومقاومة العطش.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للخيار، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:

1. يمنع الخيار الإصابة بالجفاف، ويمد الجسم بكميات كبيرة من المياه، لذا يعد هو الطعام المثالى خلال أشهر الصيف الحارة.

>2. الخيار له فوائد مثيرة على البشرة، ويمكن أن يستخدم بشكل موضعى ليساهم فى تلطيفها والحد من التورم والالتهابات والتهيج، كما أنه يخفف من لسعات الشمس.

>3. يحتوى الخيار على تركيزات جيدة من البوتاسيوم وهو عنصر ضرورى لصحة العظام، ويقلل فرص إصابتها بالكسور، كما أنه يساعد فى تعزيز امتصاص الكالسيوم، الذى يعد من العناصر الضرورية لتقوية العظام وتقليل فرص إصابتها بالهشاشة.

>4. يحتوى الخيار على تركيزات عالية من العناصر الغذائية المعروفة باسم " cucurbitacins"، وهى تعطل بعض المسارات الحيوية فى الجسم التى ترفع خطر الإصابة بالسرطان وتساعد خلايا الأورام على النمو والبقاء على قيد الحياة.

>5. تساهم المواد الغذائية الرائعة "cucurbitacins" أيضا فى تعزيز فرص الشفاء من الأورام السرطانية، حال استخدامها جنبا إلى جنب مع العلاج الكيماوى أو المناعى أو الإشعاعى، وفقا لدراسة طبية مثيرة نشرت فى عام 2013.

>6. يحتوى الخيار على ألياف اللجنين، والتى أثبتت الأبحاث فاعليتها فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

>7. يعزز الخيار الشعور بالشبع، لذا فهو يحد من كمية الأطعمة التى يتناولها الإنسان، وبالتالى يقاوم الإصابة بمرض السمنة.

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