أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سيدات الأعمال والمتبرعون يسلمون الأجهزة الكهربائية لأهالى مخابئ كرموز

Google+ Print
سيدات الأعمال والمتبرعون يسلمون الأجهزة الكهربائية لأهالى مخابئ كرموز سيدات الأعمال والمتبرعون يسلمون الأجهزة الكهربائية لأهالى مخابئ كرموز
للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد نشر اليوم السابع معاناة أهالى مخابئ كرموز، غرب الإسكندرية، توالت الاستجابات من قبل بعض المتبرعين وسيدات الأعمال الذين توجهوا لمساعدة الأهالى، وسط تأمين ضباط قسم شرطة كرموز بإشراف المقدم كريم محفوظ رئيس مباحث القسم والنقيب صلاح الأنور معاون مباحث القسم.

وشارك شباب وأعضاء نادى روتاراكت وأنتراكت مارين ومارين ستار، تحت إشراف الدكتورة أميمة الشيخ، والذين قدموا وجبات غذائية ساخنة لإفطار أهالى المخابئ، بالإضافة إلى شنط رمضانية، وتوزيع الحلوى والعصائر على الأطفال، وتسليم بوتاجاز للسيدة التى طلبته خلال التقرير الصحفى.

كما وزع ائتلاف سيدات الإسكندرية، برئاسة أحلام الخولى، الوجبات والملابس على الأهالى وتسليمهم ثلاجة.

وقام الدكتور إبراهيم إمبابى عضو نادى العاصمة الثانية، بمساعدة مسئولى شركة النهضة للنظافة بإزالة أكوام القمامة التى كانت تتوسط الشارع المواجه للمخابئ، وتقدم بوعد لمحاولة تنمية المنطقة تنمية مستدامة من خلال المساهمة فى إنشاء الصرف الصحى، ونقل الأهالى من هذه الغرف لعدم آدميتهم وقانونيتها.

أهالى مخابئ كرموز (1)

أهالى مخابئ كرموز (2)

أهالى مخابئ كرموز (3)

أهالى مخابئ كرموز (4)

أهالى مخابئ كرموز (5)

أهالى مخابئ كرموز (6)


>أهالى مخابئ كرموز (1)

أهالى مخابئ كرموز (2)

أهالى مخابئ كرموز (3)

أهالى مخابئ كرموز (4)

أهالى مخابئ كرموز (5)

أهالى مخابئ كرموز (6)

أهالى مخابئ كرموز (7)

أهالى مخابئ كرموز (8)

أهالى مخابئ كرموز (9)

أهالى مخابئ كرموز (10)

أهالى مخابئ كرموز (11)

أهالى مخابئ كرموز (12)

أهالى مخابئ كرموز (13)

أهالى مخابئ كرموز (14)

أهالى مخابئ كرموز (15)


>بالصور.."مخابئ الإسكندرية" عالم موازٍ للإنسانية..أحلامهم ثلاجة وبوتاجاز وهدوم نظيفة لأطفالهم..والموت حلم عجوز يحتضن الحشرات والفئران فى سريره..مواطنة:"شايلة الكلى والمرارة وعندى السرطان ونفسى فى أوضة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365