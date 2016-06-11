سيدات الأعمال والمتبرعون يسلمون الأجهزة الكهربائية لأهالى مخابئ كرموز

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد نشر اليوم السابع معاناة أهالى مخابئ كرموز، غرب الإسكندرية، توالت الاستجابات من قبل بعض المتبرعين وسيدات الأعمال الذين توجهوا لمساعدة الأهالى، وسط تأمين ضباط قسم شرطة كرموز بإشراف المقدم كريم محفوظ رئيس مباحث القسم والنقيب صلاح الأنور معاون مباحث القسم.

وشارك شباب وأعضاء نادى روتاراكت وأنتراكت مارين ومارين ستار، تحت إشراف الدكتورة أميمة الشيخ، والذين قدموا وجبات غذائية ساخنة لإفطار أهالى المخابئ، بالإضافة إلى شنط رمضانية، وتوزيع الحلوى والعصائر على الأطفال، وتسليم بوتاجاز للسيدة التى طلبته خلال التقرير الصحفى.

كما وزع ائتلاف سيدات الإسكندرية، برئاسة أحلام الخولى، الوجبات والملابس على الأهالى وتسليمهم ثلاجة.

وقام الدكتور إبراهيم إمبابى عضو نادى العاصمة الثانية، بمساعدة مسئولى شركة النهضة للنظافة بإزالة أكوام القمامة التى كانت تتوسط الشارع المواجه للمخابئ، وتقدم بوعد لمحاولة تنمية المنطقة تنمية مستدامة من خلال المساهمة فى إنشاء الصرف الصحى، ونقل الأهالى من هذه الغرف لعدم آدميتهم وقانونيتها.



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بالصور.."مخابئ الإسكندرية" عالم موازٍ للإنسانية..أحلامهم ثلاجة وبوتاجاز وهدوم نظيفة لأطفالهم..والموت حلم عجوز يحتضن الحشرات والفئران فى سريره..مواطنة:"شايلة الكلى والمرارة وعندى السرطان ونفسى فى أوضة"

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