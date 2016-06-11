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#في_اليورو - روني: علينا علاج أزمة كل بطولة من أجل التتويج

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#في_اليورو - روني: علينا علاج أزمة كل بطولة من أجل التتويج #في_اليورو - روني: علينا علاج أزمة كل بطولة من أجل التتويج

أكد قائد ومهاجم منتخب إنجلترا واين روني أن طموح فريقه هو الفوز بلقب اليورو المقامة حاليا في فرنسا.

وتحدث روني في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة ليلة مباراة روسيا قائلا:الآن يضم عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد"سننافس بقوة على البطولة ونحاول الفوز بها هذا هو هدفنا من البداية".

وعن مباراة روسيا قال:"المباراة الأولى مهمة جدا حتى تعطينا دفعة معنوية للاستمرار في تقديم أداء مميز طوال البطولة، وهذا ما افتقدناه في البطولات السابقة سواء كأس العالم أو يورو 2012".

ويلتقي منتخب إنجلترا مع روسيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية للبطولة، ويلعب في المجموعة بجانب كل من روسيا وويلز وسلوفاكيا.

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فيديو اليوم السابع

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