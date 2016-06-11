في_اليورو - هودجسون: لم أستقر على التشكيل.. وهذه رسالتي لروني

أكد المدير الفني لمنتخب إنجلترا روي هودجسون أن مباراة فريقه أمام روسيا غدا السبت ستكون قوية للغاية وليس سهلة رغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع روسيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأوروبية 2016 المقامة في فرنسا.

هودجسون تحدث خلال مؤتمرا صحفيا له اليوم الجمعة قائلا:"الأسبوع الماضي كان جيدا في تدريبات المنتخب وجميع اللاعبون جاهزون للمباراة".

وأضاف"حتى الآن لم أستقر على التشكيلة النهائية التي سنلعب بها مباراة روسيا جميع اللاعبين في حالة جيدة وهذا أهم شيء".

واستكمل هودجسون"قائمة المنتخب تضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب أصحاب الخبرة القليلة لكن هذا لا يشغلنا ونسعى لتقديم أداء مميز في البطولة لإسعاد الجماهير التي تساندنا".

وواصل مدرب الأسود الثلاثة حديثه قائلا:"لا ننظر لمستوى منتخب إنجلترا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2012 وكأس العالم 2014 لأننا نحاول التركيز على الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل".

ووجه هودجسون لرسالة لواين روني قائد المنتخب الإنجليزي"أريد منه أن يجلب كل الخبرة التي اكتسبها وأن يتحلى بالحماس والشغف من أجل تقديم مباراة جيدة ومساعدتنا لتحقيق نتيجة جيدة".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية من البطولة بجانب كل من روسيا وويلز وسلوفاكيا.