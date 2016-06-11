كوبا أمريكا بالفيديو – تشيلي تخطف انتصارا ' جدليا ' من بوليفيا في الوقت القاتل

خطف منتخب تشيلي انتصارا قاتلا من بوليفيا بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما صباح السبت في كوبا أمريكا المئوية.

والتقت تشيلي ببوليفيا في إطار الجولة الثانية من منافسات البطولة المئوية لحساب المجموعة الرابعة.

وكان حامل لقب البطولة قد خسر المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف من الأرجنتين، وسقطت بوليفيا بذات النتيجة أمام بنما، لذا احتاج كل منهما إلى الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي.

وسيطر منتخب تشيلي على المباراة منذ بدايتها وهدد مرمى منتخب بوليفيا أكثر من مرة لكن افتقاد اللمسة الأخيرة حال دون وجود أهداف.

وفي الدقيقة 23 سدد أليكسيس سانشيز الكرة وطالب باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع بوليفيا لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وبعد بداية الشوط الثاني بـ50 ثانية استطاع أرتورو فيدال تسجيل الهدف الأول لصالح تشيلي بتسديدة بيمناه بعد استغلاله لعرضية قادمة من إيسلا.

وفي الدقيقة 61 احتسبت ركلة حرة مباشرة لصالح بوليفيا حولها خاسمتاني كامبوس بتسديدة يسارية رائعة في الشباك مدركا العادل.

واحتسب الحكم ثماني دقائق وقت محتسب بدل ضائع وفي الدقيقة السابعة احتسب ركلة جزاء جدلية لصالح تشيلي بداعي لمس الكرة ليد مدافع بوليفيا.

واعترض لاعبو بوليفيا على القرار لكن في النهاية تم احتسابها وارتقى فيدال لتنفيذها، وسددها بنجاح ليخطف فوزا قاتلا لتشيلي.

بذلك الانتصار رفعت تشيلي رصيدها إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بالتساوي مع الأرجنتين وبنما اللذان سيلتقيان لاحقا.

فيما فشلت بوليفيا في حصد أي نقطة بعد مرور جولتين لتقبع في المركز الرابع والأخير في المجموعة.

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