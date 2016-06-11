انتهت – الأرجنتين 5-0 بنما..ميسي هاتريك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين وبنما في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الرابعة.

وكانت الأرجنتين قد تغلبت في المباراة الأولى على تشيلي بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة انتصرت بنما على حساب بوليفيا.

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** انطلاق المباراة.

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق90: تمريرة من الساحر ميسي مررها روخو المتقدم داخل منطقة جزاء بنما بالرأس لأجويرو الخالي من الرقابة، ونجم المان سيتي وضع الكرة برأسه في أسفل المرمى.

- أجويرو يسجل الخامس.

ق86: تمريرة داخل منطقة جزاء بنما تسلمها ميسي ثم راوغ قائد المنتخب البنمي على القدم الثابتة ووضع الكرة بباطن قدمه على الزاوية اليسرى.

ميسي هاااااااااااااااااتريك

ق85: أجويرو يسجل الرابع والحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

- دخول ميسي غير شكل المباراة.. أصبح للهجوم الأرجنتيني خطورة واضحة وأصبحت المباراة منحصرة في منتصف ملعب بنما.

ق80: ركلة حرة للإرجنتين نفذها ميسي قوية مقوسة من فوق حائط الصد لتتهادى للشباك، حاول الحارس التصدي للكرة لكن تسديدة ليونيل كانت أسرع من الحارس.

ميسي يوااااااصل الإبدااااااع بهدف ثان

ق73: إنفراد تام لثنائي بنما فالنتين بيمينتا و المدافع لويس هنريكس، لكن ماسكيرانو ينهي خطورة الموقف ويستخلص الكرة من قدم اللاعب الأول ويحمي فريقه من فرصة هدف مؤكد.

ق69: ميلر مدافع بنما شتت الكرة بشكل خاطيء لتصطدم الكرة في جسد إجوايين وترتد لميسي في وضع المنفرد، ونجم برشلونة سدد الكرة أرضية قوية في أسفل الزاوية اليمنى للحارس.

ميسي جوووووووووووووووووووووول

ق64: بانيجا يرسل كرة ساقطة "بالمقاس" داخل منطقة جزاء بنما، لكن لاميلا تباطأ في الذهاب للكرة ليفشل في استلام الكرة بشكل صحيح وتذهب ليد الحارس البنمي.

ق61: دخول ميسي بدلا من أوجوستو فيرنانديز.

ق54: تمريرة سحرية من بانيجا اخترقت دفاع بنما، تسلمها إيجواين ثم انفرد في مواجهة المرمى، لكن تدخل روديريك ميلر مدافع بنما وحول الكرة لركنية قبل أن يسددها مهاجم راقصي التانجو.

ق51: بانيجا يطلق قذيفة من خارج منطقة جزاء بنما لكن الحارس امسك الكرة بثبات.

ق49: لاعبو الأرجنتين يجروا عمليات الإحماء.

ق32: أنيبال جودوي يتحصل على الإنذار الثاني له في اللقاء ويطرد خارج الملعب.

ق7: أوتامندي يسجل مبكرا بعد تمريرة من دي ماريا حولها أوتامندي في الشباك.