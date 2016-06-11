كشاف في الجول - كيف سمحت إصابة السعيد لمؤمن زكريا بالتألق في مركزه الجديد

أجمع الكثيرون على أن تغيير رمضان صبحي هو سبب تفوق الأهلي أمام الداخلية في الشوط الثاني، وبالفعل التبديل كان نقطة تحول ولكن بشكل غير مباشر.

فتعديل مركز مؤمن زكريا هو عامل السحر في تلك المباراة، فهو السبب الرئيسي في الهدفين ولذلك استحق أن يكون رجل المباراة.

من خلال كشاف في الجول، يستعرض FilGoal.com ما قدمه اللاعب على الجانبين الدفاعي والهجومي خلال المباراة، ولكن الأمر سيكون مختلفًا هذا المرة، فالتركيز بشكل أكبر على الجانب الهجومي الذي قدّمه مؤمن في مركزه الجديد، وكيف سيغير هذا من شكل فريق الأهلي على المستوى الهجومي.

مؤمن في البداية كان على الجانب الأيسر وبالتالي رقابته مسؤولية رجب بكار ظهير أيمن الداخلية، هُنا ليس أمامه حل سوى التحرك للعمق فالخط دائمًا بجانبه وهذا يجعل خياراتك محدودة دائمًا.

هُنا كان الحل الأمثل هو سقوط مؤمن ووليد للخلف وسحب الظهير ومن ثم تحرك السعيد من العمق للاطراف خلف ذلك الظهير المتقدم.

ولكن عبد الله رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه هذا الموسم إلا أنه لا يمتلك السرعات لتنفيذ تلك التحركات بشكل نموذجي لاختراق دفاع الخصم ورغم ذلك يحجز مكانة أساسية في الفريق لامتيازات أخرى يمتلكها ويقدمها اللاعب بكل تأكيد.

بعد إصابة السعيد ودخول رمضان انتقل مؤمن زكريا للعمق خلف إيفونا.. قبل أن تشاهد حالات مؤمن شاهد تلك الحالة الدفاعية جيدًا لفريق الداخلية ولاحظ المساحة النصفية بين قلب الدفاع والظهير الأيمن.

مؤمن زكريا لديه السرعات التي لا يملكها السعيد، ولديه الوعي الخططي مما يساعده على التحرك دائما في المساحات بين خطوط المنافس، شاهد هنا انطلاقة مؤمن في تلك المساحة بين إيفونا ورمضان.

هنا قرر رجب بكار تقليص تلك المساحة بينه وبين قلب الدفاع لرقابة مؤمن زكريا، فبات رمضان صبحي حرا تمامًا وكان يصنع من تلك الحالة هدفًا.

مؤمن لم يكن مهاجمًا وهميًا بعكس ما يُقال ايضًا، شاهد اللاعب هًنا يتمركز في وسط الملعب تمامًا كصانع لعب الفريق، ولكن تابع جيدًا ماذا سيحدث، رمضان يرتد للاستلام ومعه الظهير ومؤمن ينطلق في تلك المساحة قادمًا من العمق.

شاهد ثوان قليلة استغرقها مؤمن ليتحول هجوميًا بعد أن كان يضغط على لاعب الداخلية في الجبهة اليمنى وينطلق في المساحة أمام رمضان صبحي يسارًا.

هل شاهدت الهدف الأول جيدًا ؟ تابع كيف خلق مؤمن ورمضان المساحة التي انطلق بها الأول ليخترق ويصنع الهدف لإيفونا.

وهو الأمر ذاته الذي تكرر في الهدف الثاني بنفس الكيفية تمامًا.

الامر لم يكن على سبيل المُصادفة، مؤمن كرر تلك التحركات كثيرًا طيلة أحداث الشوط الثاني.

مؤمن زكريا لاعب ذكي للغاية ولديه وعي تكتيكي رائع، شاهد هنا كيف يتواجد مؤمن في أنصاف المساحات(بين قلب الدفاع والظهير) اليمنى واليسرى.