طالب جامعى يتبنى فكرة لتوفير السندوتشات للفقراء بثلاثة مطاعم بكفر الشيخ

تبنى محمد محفوظ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، لمساعدة غير القادرين من خلال توفير سندوتشات مجانيه لغير القادرين فى المطاعم المختلفة بمدينة كفر الشيخ، يتم جمعها أو جمع ثمنها واعطاءه للفقراء المحتاجين.

قال محمد محفوظ، الفكرة بإنى أطالب أى شخص عندما يتجه لشراء سندوتشات من المطعم عليه أن يدفع ثمن سندويتش زيادة أو أكتر لأى حد محتاج.

وأضاف إنه اشترى سبورة لكل مطعم مشارك فى الفكرة لكتابة السندويتشات المتاحة والمدفوع ثمنها، وأعلن عن فكرته فى الجامعة ولاقت قبول، مطالباً أهالى كفر الشيخ بتبنى الفكرة فى شهر رمضان لمساعدة المحتاجين .

وقال محمد، إنه كتب على السبورة وعلق بنرات بمطعم أبو اسماعيل والجناينى ومدحت للسندوتشات قال فيها " لكل محتاج.... هذا المطعم يقدم سندوتشات مدفوعة الأجر" قام شخص أخر بدفع ثمنه بدلاً عنك " خذ مايكفى لسد جوعك :" ولافتة أخرى كتب عليها " لكل قادر هذا المطعم يقدم سندوتشات مجانية تستطيع أن تشارك فى هذا الثواب بأن تدفع ثمن سندوتش أو أكثر لشخص أخر بالإضافة إلى ثمن وجبتك، المطاعم المتوفره بها " سندتش مدحت – سندوتش الجناينى – سندوتش أبو اسماعيل ".

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