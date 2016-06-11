انطلاق فعاليات "ليالى رمضان" بجنوب سيناء

انطلقت أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية من بيـت ثقــافـة رأس سـدر التابـع لفـرع ثقـافة جنـوب سينـاء برئاسة المخـرج المسرحى محمد حجـاج بالإنشاد الدينى للشيخ عربى عبد الحميد مساء أمس الجمعة.

قالت هانم رمضان مدير بيت ثقافة رأس سدر إن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والدينية، تقدم على التوالى خلال شهر رمضان الكريم بداية من اليوم وحتى 15 رمضان الجارى بمدينة رأس سدر.

وأضاف حجاج أن تلك الفعاليات الثقافية المتخصصة تقدم لأهالينا بجميع مدن محافظة جنوب سيناء ضمن برنامج مخطط، بالتعاون مع الإدارات المعنية بالإقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب من أجل المساهمة المجتمعية الفعالة فى الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

وصرحت أمال هويمل رئيس الشئون الفنية بالموقع، إن العرض الدينى لفرقة الإنشاد بقيادة الشيخ عربى قدمت العديد من الأغانى منها: "لجل النبى" ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم واختتمت بأغنية "تسلم الأيادى" والتى تفاعل معها الجمهور بشدة.

ومن مدينة شرم الشيخ، صرح سعيد غيضان مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، إن الفعالية بدأت بمحاضرة دينية بمسجد الشهداء تحت بعنوان: "تصحيح مفاهيم الإسلام عند الشباب" للشيخ خالد محمد خطيب وواعظ بمديرية الأوقاف، تناول فيها تصحيح المفاهيم فى التعامل مع الأحاديث النبوية كما تطرق إلى مواجهة الغلو والتعصب للأفكار واختتم بضرورة تصحيح مفاهيم الإسلام لدى الشباب، وأضاف غيضان أن الفعاليات الثقافية مستمرة بمدينة شرم الشيخ حتى 15 رمضان الجارى.

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