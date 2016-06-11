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اجتماع أسبوعى لوزير الكهرباء ورؤساء الشركات لمتابعة تركيب العدادات الكودية

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اجتماع أسبوعى لوزير الكهرباء ورؤساء الشركات لمتابعة تركيب العدادات الكودية اجتماع أسبوعى لوزير الكهرباء ورؤساء الشركات لمتابعة تركيب العدادات الكودية
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر أن يعقد اجتماع أسبوعى مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لتلقى تقرير أسبوعى عن تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بالمناطق العشوائية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء تتلقى تقارير يومية من شركات التوزيع الـ9 ، لحصر عدد المواطنين الذين قاموا بسداد قيمة المقايسات، بالإضافة إلى عدد من تم الانتهاء من تركيب العدادات لهم.

وأشار المصدر إلى أنه فى حالة عدم قيام المواطن بسداد قيمة المقايسة فى موعد أقصاه شهر، سيتم تغريمه قيمة محضر سرقة الكهرباء بالثمن الفعلى لسعر الكيلو وات وليس بالمتوسط.

وتابع المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

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