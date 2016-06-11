بالصور.. انسداد مواسير الصرف الصحى يغرق منازل قرية اخناواى بطنطا

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان قرية اخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انسداد مواسير الصرف العشوائى بالقرية، وتعرض بيوتهم للغرق التام، وامتلاء الشوارع بالمياه التى تهددهم بالأمراض والأوبئة فى فصل الصيف .

وقال أحمد قاسم من سكان القرية، إن الصرف فى القرية ليس صحيا وجميع أهلها يصرفون على المصرف المار من القرية، ولكن الوحدة المحلية والرى لا يقومون بعمليات التطهير اللازمة ما أدى لعلو نسبة مياه الصرف فى المصرف وارتدت المياه داخل المواسير، وانسدت حتى علت فى الشوارع وأغرقتها ودخلت البيوت، وصارت وباءا داخل كل بيوت القرية .

وأشار أن أهالى القرية تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس للوحدة المحلية ولكن رئيس الوحدة تجاهلهم وعاملهم بأساليب غير آدمية ولم يلتفت للشكاوى، متجاهلا غرق البيوت بالكامل وتعرض الأطفال للأوباء والأمراض فى ظل موجة درجة الحرارة العالية .

وأضاف مصطفى على أنهم يعانون منذ أول شهر رمضان من كارثة تهدد حياتهم جميعا بالموت وتعرض بيوتهم للإنهيار من جراء كميات المياه المتراكمة فى الشوارع، دخل البيوت، لدرجة أن معظم الأهالى ألغوا الدور الأرضى تماما وأصبح بركة مياه، وبنو سلالم خارجية للصعود للدور الثانى مباشرة، وما زالت المياه داخل البيوت دون أن يتحرك أحد من المسئولين .

وأكد عطا عبد المولى أن رئيس الوحدة المحلية فى واد والأهالى فى واد آخر، والقرية امتلأت بالسلبيات، والكوارث من التعدى على حرم الطريق، وطرح الطرق وأملاك الرى بجوار المصرف والترع، كما أن مصرف القرية بطول 2كيلو متر تحول لمقلب قمامة كبير، مشتعل به النيران على مدار اليوم، يلوث الهواء وأدى لتلف أكثر من 1000 فدان من أجود الأراضى الزراعية .

وأضاف أن رئيس المجلس يتعنت ضد أى مواطن يتضرر أو يشكو له ويحرر محضر وهمى ضده حتى يضمن عدم تكرار الشكوى، ويتهم المواطنين برمى القمامة وهم من تضرروا من وجودها من الأساس، مشيرا، إلى أن شوارع القرية تحولت لبرك طينية منذ أكثر من أسبوع ورئيس المجلس لم ينزل للشارع ولا مرة أو يتواصل مع أحد لحل الأزمة التى تحولت لكارثة .

وأكد حمدى محمود أن القرية تتحول للأسوأ بسرعة الصاروخ منذ تولى رئيس المجلس الحالى زمام الأمور، الطرق انسدت بسبب التعديات وبناء ورش عليها، والمصرف تحول لمقلب قمامة والعاملون بالمجلس هم من يرمون فيه، كما أن أصحاب الأراضى تعدوا على ملك المصرف وسدوه من أجل توسعة الطرق ولم يتحرك الرئيس ولا أحد من المسئولين، والأدهى هو انسداد المصرف ورد المياه داخل البيوت والشوارع وتجاهل المجلس كل الأحداث .

وأشار أن مياه الشرب مقطوعة طوال اليوم والمواطنين يعتمدون على الطلمبات الارتوازية، ومواتير الرفع الداخلية رغم أن الفواتير نار موقدة تصل إلى 300 جنيه فى الشهر استهلاك للمياه وهى مقطوعة أكثر من 16 ساعة فى اليوم، والأزمة قائمة منذ شهور وتم تجاهل جميع الشكاوى .

وطالب أهالى من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة تغيير رئيس المجلس، ومحاسبته على ما وصل إليه حال القرية من إهمال متعمد، والعمل على تطهير المصرف، وتسليك المواسير، والانتهاء من مشروع الصرف الصحى القائم .

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