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حافظ سلامة: "الطالب ضحية هجوم القرش وهو من قدمه وكان فاكر القرش هيعتقه"

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حافظ سلامة: "الطالب ضحية هجوم القرش وهو من قدمه وكان فاكر القرش هيعتقه" حافظ سلامة: "الطالب ضحية هجوم القرش وهو من قدمه وكان فاكر القرش هيعتقه"
قال الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، أن "الطالب المصاب فى حادث هجوم القرش، كان فاكر القرش هيعتقه، خاصة وأنه هو من مد قدم أمام القرش".

وأضاف حافظ سلامة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن "السوايسة وقعوا فريسة الوهم والتشاؤم بسبب هجوم قرش على طالب بالعين السخنة فى السويس، ولكن أسماك القرش تتواجد دائماً بالأعماق، ولا تستطع الاقتراب من الشاطئ".

وتابع حافظ سلامة، أن "المعلومات الحقيقية هى أن بعض الطلبة قاموا بنزهة بحرية للصيد، وخلال تواجدهم فى أعماق خليج السويس قاموا بمداعبة قرش عن طريق إلقاء الطعام له، وخلال ذلك قام طالب بمد قدمه فى البحر خلال تواجده بلنش الصيد، وكان فاكر القرش هيعتقه، ولكن القرش قام بمهاجمة قدمه، ونحمد الله أن الأمر لم يتطور ويفقد الطالب حياته".

وأوضح سلامة، أن الطالب تعرض للهجوم أثناء تواجده بمنطقة الأعماق بخليج السويس فى العين السخنة، لأن أسماك القرش لا تقترب من الشاطئ.

ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس
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>ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة
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>محافظ السويس: حادث هجوم القرش وقع على مسافة 150 مترا فقط من الشاطئ بالسخنة
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مصر 365

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