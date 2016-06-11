بالصور.. إهمال فى بناء سور مركز شباب الصنافين.. والأهالى يمنعون المقاول من العمل

قام عدد من أهالى قرية الصنافيين البحرية بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بمنع المقاول المسئول عن بناء سور ملعب مركز شباب القرية المقام على مساحة 2000 متر، ويخدم القرى والعزب التابعة لها، بسبب الإهمال وعدم المتابعة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ويقول "سعيد دبوس" من أهالى القرية، مديرية الشباب والرياضة قررت صرف نصف مليون جنيه،لبناء سور مركز شباب قرية الصنافيين، وقامت وزارة الإسكان بإسناد عملية البناء،لأحد المقاولين، ونظرا لعدم متابعة الوزارة والشباب والرياضة لعملية الأشراف على المقاول، تم البناء بشكل عشوائى، مما تسبب فى حالة من الغضب بين الأهالى وقاموا بمنع المقاول من استكمال أعمال البناء

فيما يقول "مدحت عبد المجيد " عضو جمعية تنمية المجتمع بالقرية، أن الأهالى تقدموا بعدد من الشكاوى لمحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ولمديرية الشباب والرياضة ولوزارة الإسكان،بسبب إهدار المال العام فى بناء سور مركز شباب القرية،وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل حتى يتم التنفيذ بشكل هندسى .



>