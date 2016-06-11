اردوغان يغضب ويقطع مشاركته في تشييع محمد علي كلاي

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس في صلاة جنازة الملاكم الأسطوري الراحل محمد علي كلاي، لكنه امتنع عن حضور مراسم التأبين اليوم الجمعة، واختصر زيارته لمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي غربي الولايات المتحدة، نظراً لانزعاجه من طريقة استقبال المنظمين له، وفق ما افادت وسائل اعلام تركية.

وكشفت وسائل الإعلام، ان اردوغان حضر الى لويفيل الخميس برفقة زوج ابنته برات البيرق وزير الطاقة التركي، لكنه اختصر فجأة زيارته التي كان مقرراً ان تستمر حتى مساء الجمعة، كما لم تتح له فرصة لالقاء كلمة خلال مراسم التأبين.

ونقلت إحدى الصحف عن مصادر في مكتب الرئاسة، ان أردوغان انزعج لانه لم يسمح له بان يضع قطعة من كسوة الكعبة على نعش الملاكم.

من جهة اخرى، اشارت وكالة "دوغان" للانباء الى احتمال حصول خلاف بين حراس اردوغان الشخصيين ورجال الامن الاميركيين.

يشار الى انه حضر جنازة كلاي حوالى 14 ألف شخص من مختلف الأعراق والعقائد، حيث استمعوا إلى أدعية وتلاوات من القرآن الكريم، كما أمّ الصلاة الشيخ زيد شاكر، مؤسّس المدرسة الإسلامية للفنون في كاليفورنيا.

محمد علي كلاي اختار حاملي نعشه بنفسه



