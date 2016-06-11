أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حساسية الأنف مش بس من التغييرات الجوية.. الأكل والعوامل الوراثية السبب

Google+ Print
حساسية الأنف مش بس من التغييرات الجوية.. الأكل والعوامل الوراثية السبب حساسية الأنف مش بس من التغييرات الجوية.. الأكل والعوامل الوراثية السبب
حساسية الأنف من أكثر الآلام التى تعكر صفو حياتنا، نظرا للمشكلات الكثيرة التى تحدث بسببها من عدم القدرة على التنفس وحدوث نزيف دم فى بعض الأحيان.

ولم تعد هذه الأعراض تصيب الكبار فقط، ولكن أطفالنا الرضع يعانون منها حاليا.. الدكتور "أحمد نجم" استشارى ومدرس جراحات الأنف والأذن والحنجرة، عضو الجمعية الأوروبية للحساسية والمناعة قال: "يعتقد الكثير منا أن حساسية الأنف يصاب بها الفرد بسبب التغييرات الجوية التى تحدث على مدار العام فقط، ولكن هناك جين الحساسية يولد معنا بسبب وراثى من الأب أو الأم أو أحد أفراد العائلتين، ويمكن أن تحدث هذه الحساسية بسبب تناول بعض أنواع الطعام او استنشاق رائحة محددة ليست بالضرورة الأدخنة المضرة، ويمكن اكتشافها حاليا عن طريق إجراء تحاليل محددة".

وأضاف الدكتور أحمد: "تظهر الأعراض فى وقت مبكر لدى الأطفال الرضع، ولكن يصعب حسم التشخيص من إصابة الطفل بحساسية الأنف، ويبدأ الطبيب رحلة العلاج عن طريق تقديم العلاج المناسب للمرحلة العمرية الخاصة به، فإذا صاحب حساسية الأنف طفح جلدى أو حساسية صدر يكون هناك تأكيد من إصابة الطفل بحساسية الأنف".

وتابع د. أحمد: "وفى حالة استمرار الأعراض حتى يصل الطفل لعمر الخمس سنوات يتأكد الطبيب من استمرار الحساسية مع الطفل مدى الحياة، ويمكن استخدام بخاخات مضادات الاحتقان كعلاج لمشكلة الأنف، ولكن لا يستمر عليها أكثر من 5 أيام حتى لا تؤدى إلى مشكلات أخرى فى الجيوب الأنفية، ولكن يعتبر الكورتيزون الموضعى هو العلاج المناسب للصغار والكبار فى حساسية الأنف، والذى يستمر عليه فترات طويلة دون التعرض لمشكلات أخرى بسببه".


>- العصبية وتغير الهرمونات.. أعراض خفية لحساسية الأنف تعرف عليها
>
>- مفاجأة.. السيطرة على حساسية الأنف قبل امتحانات الثانوية يزيد الدرجات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365