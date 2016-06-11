مصادر ليبية لـ"اليوم السابع":مقتل 3 وإصابة 6 فى تفجير سيارة مفخخة ببنغازى

أكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسامرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت عن وقوع تفجير لسيارة مفخخة فى السلمانى الشرقى بمدينة بنغازى أمام مقهى لعائلة الجروشى، أسفر عن مقتل 3 وسقوط عدد من الجرحى.

فيما أكد شهود عيان من مدينة بنغازى لـ"اليوم السابع"، وقوع تفجير فى السلمانى الشرقى جراء سيارة مفخخة، ما أدى لمقتل 3 وإصابة 6 أشخاص.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الجلاء الطبى استقبال المستشفى لقتيلين و6 جرحى جراء التفجير الذى وقع بمدينة بنغازى.

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