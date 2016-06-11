"الزراعة": لا توجد عترات جديدة لأنفلونزا الطيور فى مصر منذ 10 سنوات

أكد الدكتور عصام عبد الشكور مدير الإدارة العامة لخدمات الإرشاد البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عدم وجود أى عترات جديدة لأنفلونزا الطيور فى مصر منذ عام 2006 بخلاف العترة h5n1، موضحاً أنه ورد للمعمل الرقابى للإنتاج الداجنى بمعهد بحوث صحة الحيوان "62" عينة عشوائية من الطيور تقدم بها أستاذة أمراض الدواجن، وتم تشكيل لجنة علمية لبحث نتائج تحليل هذه العينات، وذلك بعد انتشار معلومات مغلوطة عن ظهور عترات جديدة لمرض انفلونزا الطيور أدى إلى نفوق الدواجن.

وأوضح عصام عبد الشكور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدير المعمل الرقابى للإنتاج الداجنى خلال اللجنة العلمية لبحث نتائج تحليل العينات، أكد إيجابية عينتين فقط لأنفلونزا الطيور من المعزول السائد فى مصر منذ عام 2006 وحتى الآن، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تثبت وجود أى عترات أخرى لأنفلونزا الطيور فى مصر سوى h5n1 ،h9n2.

فيما كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية، أن الإدارة المركزية للطب الوقائى، مستمرة فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على انتشار المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية، وفى أسواق بيع الطيور، وذلك طبقاً للبلاغات وحالات الاشتباه التى ترد إلى مديريات الطب البيطرى، وتتولى المتابعة الميدانية لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.

وأكد تقرير الهيئة، اتخاذ عدد مــن الإجراءات الوقائية فى سبيل مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تتمثل فى عمل حملات تحصين دورية للطيور المنزلية وأسواق بيع الطيور والحضانات، وتحصين حلقى حول البؤر لمحيط 9 كم حول البؤرة، وكذلك الإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المعدمة، وتطهير المزراع والمعدات، وعمل حملات إرشادية للتوعية، لإحكام السيطرة على المرض.

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