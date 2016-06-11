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"داعش" يقتل ويصيب 30 من النساء والأطفال خلال محاولتهم الهروب من الفلوجة

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"داعش" يقتل ويصيب 30 من النساء والأطفال خلال محاولتهم الهروب من الفلوجة "داعش" يقتل ويصيب 30 من النساء والأطفال خلال محاولتهم الهروب من الفلوجة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، عن مقتل وإصابة 30 شخصا، على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال، خلال محاولتهم الهروب من مدينة الفلوجة، على يد عناصر تنظيم "داعش"، بينما تشن القوات العراقية عملية عسكرية لتحرير المدينة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، فى بيان صحفى، أن "عناصر داعش الإرهابى ارتكبت مجزرة بحق عشيرتي البوصالح والبوحاتم، صباح هذا اليوم، فى منطقة تقاطع السلام غرب الفلوجة، حيث فتح النار على العوائل الخارجة باتجاه العامرية".

وأضاف بيان قيادة العمليات المشتركة أن "الحصيلة الأولية ما يقارب 30 مواطنا بين شهيد وجريح وأكثر الشهداء من الأطفال والنساء ما زالت جثثهم بمكان الحادث".
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