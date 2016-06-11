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بالفيديو.. تعرف على أبسط التمارين الرياضية لممارستها فى رمضان

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بالفيديو.. تعرف على أبسط التمارين الرياضية لممارستها فى رمضان بالفيديو.. تعرف على أبسط التمارين الرياضية لممارستها فى رمضان
تعد التمارين الرياضية من أساس الحياة الصحية، خاصة بعد انتشار وسائل التوعية الخاصة بها وأهميتها واقتناع الغالبية بها للحماية من الأمراض المختلفة، والمحافظة على شكل الجسم الممشوق طوال الوقت.

وتأتى المشكلة الأكبر فى رمضان، حيث يهرب الكثيرون من ممارسة التمارين الرياضية بحجة عدم وجود الوقت الكافى لممارستها، ويقدم الموقع الأمريكى "WEBMD" أبسط حركات التمارين الرياضية التى يمكن أن يقوم بها الفرد الصائم فى الوقت المناسب له، دون أن يستغرق وقتا كبيرا بل هى دقائق معدودة.

كل ما يحتاجه الفرد للقيام بهذه التمارين البسيطة هو الكرة الطبية، ويبدأ التمرين الأول بالوقوف فى خط مستقيم والإمساك بالكرة الطبية فى اليدين، ثم تقديم القدم اليسرى وثنى الركبة اليسرى إلى الأمام مع وصول الركبة اليمنى إلى الأرض فى نفس الوقت وشد الذراعين الممسكين بالكرة إلى الأمام بخط مستقيم، وتكرار نفس الحركة كما هو موضح باستخدام القدم الأخرى ويستمر التمرين لمدة من 3 إلى 4 دقائق.

أما التمرين الثانى فيعتمد على شد الذراعين الممسكين للكرة الطبية إلى أعلى ثم الجلوس قرفصاء، وإنزال الذراعين معهم إلى أسفل ثم القيام مرة أخرى، وتكرار نفس الحركة لمدة 3 دقائق.

ويعتمد التمرين الثالث على قوة التحكم، حيث يجلس الفرد على الأرض مع رفع الظهر عن سطح الأرض وثنى الركبتين بزاوية 45 درجة ولمس الكعبين الأرض، ثم البدأ فى تحريك الذراعين الممسكين بالكرة الطبية يمينا ويسارا، مع تحريك الجزء العلوى من الجسم، ويمكن زيادة التمرين صعوبة عن طريق رفع الكعبين من على الأرض مع القيام بنفس الحركات ويستمر التمرين لمدة 3 دقائق.

- 6 نصائح يجب اتباعها لو عايز تمارس رياضة فى رمضان
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>- ديلى ميل: التمارين الرياضية تحمى الإنسان من السمنة وأمراض القلب

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