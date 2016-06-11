بالفيديو – مصر تنجو من فخ رواندا وتتأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا للشباب

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزا صعبا على رواندا بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهت المباراة بهدف مقابل لاشيء للضيوف.

مصر فازت ذهابا خارج الديار بهدف مقابل لا شيء، قبل أن يستغل منتخب رواندا خطأ قاتلا من محمد عصام الغندور حارس مرمى الفراعنة.

الدقيقة 88 شهدت سقوط الكرة من يد محمد عصام داخل منطقة الجزاء ليضعها لاعب منتخب رواندا بسهولة في المرمى الخال.

بعدها قرر معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر استبدال حارس مرمى الفراعنة محمد عصام ودخول عمر وائل بدلا منه.

وفي ركلات الترجيح تألق عمر وائل وتصدى لركلتي جزاء من منتخب رواندا. وأهدر مصطفى محمد وعمر رجب ركلتي المنتخب المصري.

قبل أن يسدد لاعب منتخب رواندا الكرة خارج مرمى عمر وائل ويُترجم رمضان صبحي الركلة الأخيرة بنجاح ويكتب تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر في المرحلة الثالثة الفائز من مباراة أنجولا والجابون.

وستقام أمم إفريقيا المقبلة تحت 20 سنة بالعام المقبل 2017 في زامبيا.

شاهد فيديو الهدف

شاهد ركلات الترجيح