محمود طاهر لمتعب: تجاهل ما يُقال.. أنت أحد رموز النادي الأهلي.. والأخير يرد

عقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مطولة مع عماد متعب مهاجم الفريق مساء يوم الجمعة عقب نهاية المران.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري بعدما فاز على الداخلية بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ31 من المسابقة ليُعيد فارق الـ8 نقاط مع الزمالك مع تبقي 4 مباريات.

وقال محمود طاهر لعماد متعب: "تجاهل جميع الأنباء وجميع ما يُقال حول رحيلك نهاية الموسم".

وأضاف موجهة حديثه لمتعب: أنت أحد رموز النادي الأهلي".

وأشاد طاهر "بالروح القتالية" التي أظهرها متعب خلال مشاركته في أخر دقائق مباراة الداخلية مساء يوم الخميس.

رد متعب

وعلى الجانب ذاته أكد عماد متعب لرئيس النادي الأهلي أنه "لا أشغل بالي بأي ما يُقال".

وتابع "أفكر فقط في تأكيد حسم بطولة الدوري. تركيزي فقط في الملعب والتدريبات".