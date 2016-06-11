أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود طاهر لمتعب: تجاهل ما يُقال.. أنت أحد رموز النادي الأهلي.. والأخير يرد

Google+ Print
محمود طاهر لمتعب: تجاهل ما يُقال.. أنت أحد رموز النادي الأهلي.. والأخير يرد محمود طاهر لمتعب: تجاهل ما يُقال.. أنت أحد رموز النادي الأهلي.. والأخير يرد

عقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مطولة مع عماد متعب مهاجم الفريق مساء يوم الجمعة عقب نهاية المران.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري بعدما فاز على الداخلية بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ31 من المسابقة ليُعيد فارق الـ8 نقاط مع الزمالك مع تبقي 4 مباريات.

وقال محمود طاهر لعماد متعب: "تجاهل جميع الأنباء وجميع ما يُقال حول رحيلك نهاية الموسم".

وأضاف موجهة حديثه لمتعب: أنت أحد رموز النادي الأهلي".

وأشاد طاهر "بالروح القتالية" التي أظهرها متعب خلال مشاركته في أخر دقائق مباراة الداخلية مساء يوم الخميس.

رد متعب

وعلى الجانب ذاته أكد عماد متعب لرئيس النادي الأهلي أنه "لا أشغل بالي بأي ما يُقال".

وتابع "أفكر فقط في تأكيد حسم بطولة الدوري. تركيزي فقط في الملعب والتدريبات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع