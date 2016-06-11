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الاجتماع الأول.. الزمالك يبدأ في خطوة إنشاء قناته التليفزيونية

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الاجتماع الأول.. الزمالك يبدأ في خطوة إنشاء قناته التليفزيونية الاجتماع الأول.. الزمالك يبدأ في خطوة إنشاء قناته التليفزيونية

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك اجتماعا مساء يوم الجمعة مع أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال من أجل بحث الخطوات اللازمة لإنشاء القناة التليفزيونية للنادي.

وحضر أبو هشيمة لمقر الزمالك بصحبة محمد كامل رئيس شركة برزينتشين الراعية للنادي الأبيض وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق للاتفاق على الخطوات اللازمة لبدء المشروع.

وطلب مرتضى منصور من أبو هشيمة سرعة إنهاء كل الاتفاقات اللازمة لإنشاء قناة الزمالك التليفزيونية على أن يتولى الأول رئاستها.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد أكد في وقت سابق أنه كلف أسامة الشيخ بإعداد خطة لإنشاء القناة وإنها سوف تبث من داخل الاستوديوهات الخاصة داخل مقر الزمالك الموجودة بالمبنى الاجتماعي.

الجدير بالذكر أيضا أن شركة برزنتيشن تتولى أيضا مهمة إدارة قناة الأهلي بعد فسخ النادي الأحمر لتعاقده مع شركة مسك في وقت سابق.

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