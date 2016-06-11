الشرطة يجيب لـ في الجول عن هل يشارك ريكو أمام الزمالك بعد التوقيع له

هل يشارك صلاح ريكو لاعب اتحاد الشرطة أمام الزمالك على الرغم من توقيعه على عقود انضمامه للفريق الأبيض في وقت سابق؟ طارق السعيد المدرب العام للفريق يجيب لـFilGoal.com.

ويواجه الزمالك منافسه الشرطة يوم السبت في ملعب المقاولون العرب لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.

وكان صلاح ريكو قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه سيكون لاعبا في الزمالك بداية من الموسم المقبل بصرف النظر عن هبوط اتحاد الشرطة من عدمه. (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق السعيد المدرب العام للشرطة لـFilGoal.com قائلا:"نعم الجهاز الفني يعلم أن ريكو وقع بالفعل على عقود انتقاله للزمالك".

واستدرك"لكننا لا نبدي أي اهتمام للأمر وسنعتمد عليه في المباراة أمام الزمالك طالما أنه مقيدا في قائمتنا".

وأتم"وسنواصل الاعتماد على ريكو حتى نهاية الموسم ومصيره متروك لمسؤولي الشرطة ولكن بالنسبة لنا فهو لاعب في الفريق".