بالفيديو.. سيارات نقل المياه بالخارجة ترش الشوارع رغم أزمة نقص المياه

قامت سيارات نقل المياه التى تم شرائها لصالح مراكز محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برش كميات كبيرة من مياه الشرب فى شوارع المدينة، على الرغم من النقص الحاد فى المياه ما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة لعدد من سكان الأحياء وخاصة حى المجاهدين والذى قام سكانه بقطع الطريق أمام مجلس المدينة اعتراضا على تكرار ازمة انقطاع مياه الشرب منذ عدة اشهر دون حل المشكلة.

وكان اللواء محمود عشماوى محافظ الاقليم حضر فعاليات استلام المحافظة 5 سيارات لنقل المياه سعة 30 متر مكعب بتكلفة اجمالية تصل الى 10 ملايين جنيه لحل ازمة انقطاع مياه الشرب بنقل المياه الى الاحياء المتضررة حيث قامت احدى السيارات المخصصة لمدينة الخارجة برش حمولتها فى شوارع المدينة لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة فى نهار رمضان ما اعتبره الاهالى اهدارا للمياه واستخفاف بالمعاناة التى يلاقيها اهالى الاحياء المتضررة من نقص المياه .

إنشاء شبكة صرف بالقرى الأكثر احتياجا فى الوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

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