«برزان الشعبي».. بسطات عشوائية تنتظر حلولاً أفضل!

زاحمت البسطات العشوائية في سوق برزان حائل القديم وانتشرت بصورة غير منطقية بدون أي ضوابط أو تراخيص، وزحفت إلى داخل الأسواق الشعبية وعلی قارعة الارصفة بصور غير حضارية، مما افسد الجو العام في السوق، موجدةً عوائق لزواره ومرتاديه، وسط مطالب بتشكيل فرق من أجل ضبط تلك البسطات ومصادرتها.

"الرياض" تواجدت في منطقة برزان حائل القديم، وشاهدت انتشار البسطات والتي باتت من المظاهر غير الحضارية وخاصة أنها تشكل خطراً على الصحة لتلوث ما تقدمه، وتساءل عدد من المواطنين عن دور رقابة الأمانة في تلك الأسواق، حيث الزائر لها يجد أن جميع بائعات تلك البسطات لا توجد عليهن رقابة صارمة على جودة المنتج وسلامته.

المتسوقون: لا نستطيع دخول المحلات بسبب افتراشها على الطرقات

وامتعض سلامة الجارالله صاحب محل، من التقصير الواضح لمسؤولي الامانة في معالجة موضوع البسطات على الارصفة، مضيفاً "لك أن تتصور أن تستأجر محلا بـ 90 ألف ريال، وتقوم بائعة بفتح مبسط امام محلك على ارتفاع مترين أو اكثر، واننا طرقنا هذا الامر عندما قدمنا اعتراضا للامانة للاسف وجدناهم سلبيين لدرجة تعتقد بأنهم مسؤولون عن حماية تلك البسطات".

وقال خالد الراجح "اننا نقف في صف البسطات ولكن ليس بهذه الصورة غير الحضارية، فمثال البسطات في برزان حائل يعطي التساؤلات عن أين دور الامارة والامانة والجهات المختصة"، مبيناً أن الكثير اشتكى من انتشار البائعات على أرصفة السوق، وعرضهن للأكلات الشعبية والملابس والبضائع المقلدة إلى جانب الفرش، مطالبين بتدخل الجهات ذات العلاقة بمعالجة الوضع بصورة سريعة.

وأضاف إن انتشار البائعات بهذه الصورة غير الحضارية، يتطلب تدخلا حازما من الجهات المختصة، وذلك لوضع ضوابط معينة تؤدي إلى التنظيم، مؤكداً أن من بين الحلول الايجابية وضع مكان مناسب يكون في السوق الشعبي المتوقف والمنتظر أن يكون متاحا لهن ويكون مصمما بطريقة جيدة، تساعد على التنظيم وسير حركة المرور والمارة.

من جهته، أكد راوي التركي على أنه لا يمانع من حصول البائعات على رزقهن وبطريقتهن، لكن الواقع يقول غير ذلك، لأن هناك مزاحمة وعشوائية غير مبرر لها، مستشهداً بصعوبة دخول المتسوقين والمتسوقات إلى المحلات بسبب افتراش البسطات على الطرقات.

وأجمع زاور السوق على أنه يجب وضع البسطات تحت محل الدراسة والاهتمام لانه ينبئ بوقوع مخاطر جمة، نتيجة العشوائية التي تفتقد لاشتراطات كثيرة، مطالبين أن تعمل الجهات المعنية بتخصيص موقع مناسب للمباسط، متسائلين هل سيتم الاستجابة لنداءات ماهو حادث في سوق برزان؟!.

المباسط مفتقدة للتنظيم والرقابة

المتسوقون يلاقون صعوبة في الدخول إلى المحلات