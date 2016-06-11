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"أوقاف سوهاج": فرش 89 مسجدا على مستوى مراكز المحافظة فى رمضان

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"أوقاف سوهاج": فرش 89 مسجدا على مستوى مراكز المحافظة فى رمضان "أوقاف سوهاج": فرش 89 مسجدا على مستوى مراكز المحافظة فى رمضان
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تم الانتهاء من فرش 89 مسجدا على مستوى مراكز المحافظة لافتتاحهم فى شهر رمضان، لتكون هذه المساجد مهيأة لإقامة الشعائر فيها، مشيرا أن الوزارة قد صرفت لمديرية أوقاف سوهاج 14000 متر سجاد، وذلك على مراحل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام مديرية الأوقاف بالمساجد، والعمل على تجهيزها والمحافظة عليها وتهيئتها للمصلين.

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