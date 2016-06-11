المبيعات سجلت 300 ألف.. والبائعات يناشدن بمقر دائم

سجلت مبيعات الأسر المنتجة ما يقارب 300 ألف ريال من مهرجان الأسر المنتجة والذي اختتم مساء الأحد الماضي في حي القادسية والبجيري في الرياض، وشاركت فيه أكثر من 140 سيدة على مدى سبعة أيام.

وكان المهرجان يحوي على ركن خاص بالإكسسوارات الشعبية المعروضة في الجزيرة العربية، وسعت أمانة الرياض من خلال تنظيم المهرجان إلى فتح أبواب رزق للأسر المنتجة قبيل رمضان، من خلال تسويق المأكولات والوجبات الشعبية، أو المشغولات اليدوية والإكسسوارات والملبوسات وغيرها.

"الرياض" تجولت في المهرجان في يومه الأخير، وحصلت من خلال سؤالها للبائعات عن معدل الربح اليومي التي تجنيه كل أسرة، حيث تفاوت الربح المادي بين كل بائعة عن الأخرى، وكان معدل المحصلة المالية لكل أسرة ما يقارب 2000 ريال، وتختلف من خلال المنتجات التي تعرضها، حيث شكلت أركان المأكولات الربح الأعلى، وجاءت بعدها الإكسسوارات والملبوسات بالدرجة الثانية.

وحين سؤال الأسر المعنية عن آمالهم وطموحاتهم المستقبلية وكذلك المعوقات التي واجهتهم في المهرجان، سجلت أغلب المطالب التي روتها الأسر بأنه أفتقد إلى التسويق المبكر والإعلان عنه جاء متأخر، بالإضافة إلى أن أغلب الأسر اتفقوا على أن التوقيت غير مناسب لإقامته.

وكانت البداية مع أم عبدالله التي طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير مكان دائم للأسر المنتجة بأسعار رمزية، تساعدهم على تيسير حياتهم اليومية الصعبة بحد وصفها، وأضافت المرأة الكبيرة بالسن أن المصاريف العالية من إقامة مثل هذه المهرجانات من المواصلات المرتفعة خصوصا بهذا المهرجان الذي يعتبر بعيداً عن منزلي.

فيما رأت أم سعود المطيري إلى أن الدعاية والإعلان للمهرجان من الأمانة لم تكن كافية، بل أغلب الزوار لم يعلموا عن المهرجان الا بوقت متأخر، بالإضافة إلى أن الأركان الخاصة للأسر لا يوجد بها تكيف بالرغم من الجو الحار التي تعانيه مدينة الرياض في الأيام الماضية، وطالبت إلى مراعاة التوقيت في المهرجانات المقبلة لما يسهل على الأسر البيع بكل أريحية ودون عناء.

وأم فهد القادمة من القصيم قالت "لدي شابان ليس لديهما وظائف ونحن عائلة كبيرة ونعتمد بعد الله سبحانه على مبيعات المنتجات التي أصنعها بنفسي"، مشيرة إلى أنها متخصصة في عمل المخللات والبليلة وورق العنب، مناشدة رجال الأعمال بالمنطقة بدعمهن ولو كان بنسب مئوية مقابل تهيئة المكان المناسب لممارسة البيع بطريقة صحيحة.

وأضافت أم فهد نحن مطلقات أو أرامل من الأسر المنتجة وليس لدينا دعم، ولو أن فكرة إقامة سوق نسائي كامل هي الأنسب من وجهة نظرها بحيث يخدمنا كمواطنات من أبناء البلد الحرام كما يخدم المواطنين وقالت أيضا ليس لي ضمان ولا دخل سوى هذه المنتجات التي أعرضها في هذا المهرجان.

وأشارت أم بندر المتخصصة في بيع المأكولات الشعبية، إلى أن الأمانة لم تراعِ البائعات في المهرجان، حيث أنه يعتبر للأسر المنتجة ودعم لهم، إلا أن الزوار يدخلون الأكل في المهرجان وكان من الأولى منع الزوار من دخوله، لأن المهرجان معني بدعم الأسر المنتجة المشاركة.

منتجات مصنوعة يدوياً متنوعة

بيع المأكولات الشعبية