23 ألف مواطن بالقليوبية سحبوا استمارات شقق الإسكان الاجتماعى

وصل عدد المواطنين الذين سحبوا استمارات الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعى بمحافظة القليوبية إلى 23 ألف مواطن على مستوى 40 مكتب بريد بالمحافظة

وسجلت مكاتب بريد شبرا والخصوص أعلى نسبة فى سحب الاستمارات للحصول على شقق سكنية وسيستمر الباب مفتوحا حتى 15 من الشهر الجارى.

ومن جانبه قال الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية إنه تم الانتهاء من إنشاء 7 آلاف شقة جديدة فى مدن الخانكة وشبرا الخيمة وقها مؤكدا أن برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر يعد الأهم والأكبر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ويرسخ لقيم العدالة الاجتماعية.

أضاف فرحات فى تصريحات صحفية أن المدينة السكانية الجديدة فى الخانكة التى أقامتها القوات المسلحة تضم 2500 شقة وأن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تولى عناية خاصة بمحدودى الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة لا تتدخل فى عمليات توزيع الشقق الجديدة، وتتولى وزارة الإسكان تحديد المستحقين وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

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