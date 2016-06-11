د. بن رقوش يقدر لـ«الرياض» تغطيتها المتميزة لحفل تخريج طلبة جامعة نايف

د. جمعان بن رقوش

تلقى رئيس التحرير الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي خطاب تقدير وشكر من رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكر فيها "الرياض" على تميز تغطيتها الإعلامية لحفل تخريج الجامعة لدفعة جديدة من طلبتها.

جاء نص الخطاب على النحو التالي:

سعادة الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي - رئيس تحرير صحيفة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تهدي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطيب تحياتها لسعادتكم ويسرني أن أعرب لكم عن بالغ شكري وتقديري على التغطية الإعلامية المتميزة لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة للعام ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م، وما تحظى به كافة مناشط الجامعة من اهتمام لديكم، الأمر الذي أسهم في نجاح هذه المناشط من خلال النشر الإعلامي لمخرجاتها الأكاديمية. وإنني إذ أشكر لسعادتكم تعاونكم الإيجابي مع هذا الصرح العلمي العربي الذي يقف خلف نجاحه داعماً وراعياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، فإنني آمل دوام التواصل والتعاون خدمة للرسالة والأهداف المشتركة. كما لا يفوتني أن أنوه بجهود الأستاذ مفضي راضي العنزي والأستاذ عبدالعزيز العنبر على تعاونهما المقدر وكذلك كافة العاملين في صحيفة الرياض على تميزهم في أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة وإبرازهم لجهود الجامعة في سبيل تحقيق أمن مجتمعاتنا العربية.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

د. جمعان رشيد بن رقوش