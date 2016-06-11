أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. بن رقوش يقدر لـ«الرياض» تغطيتها المتميزة لحفل تخريج طلبة جامعة نايف

Google+ Print
د. بن رقوش يقدر لـ«الرياض» تغطيتها المتميزة لحفل تخريج طلبة جامعة نايف د. بن رقوش يقدر لـ«الرياض» تغطيتها المتميزة لحفل تخريج طلبة جامعة نايف

د. جمعان بن رقوش

تلقى رئيس التحرير الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي خطاب تقدير وشكر من رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكر فيها "الرياض" على تميز تغطيتها الإعلامية لحفل تخريج الجامعة لدفعة جديدة من طلبتها.

جاء نص الخطاب على النحو التالي:

سعادة الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي - رئيس تحرير صحيفة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تهدي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطيب تحياتها لسعادتكم ويسرني أن أعرب لكم عن بالغ شكري وتقديري على التغطية الإعلامية المتميزة لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة للعام ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م، وما تحظى به كافة مناشط الجامعة من اهتمام لديكم، الأمر الذي أسهم في نجاح هذه المناشط من خلال النشر الإعلامي لمخرجاتها الأكاديمية. وإنني إذ أشكر لسعادتكم تعاونكم الإيجابي مع هذا الصرح العلمي العربي الذي يقف خلف نجاحه داعماً وراعياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، فإنني آمل دوام التواصل والتعاون خدمة للرسالة والأهداف المشتركة. كما لا يفوتني أن أنوه بجهود الأستاذ مفضي راضي العنزي والأستاذ عبدالعزيز العنبر على تعاونهما المقدر وكذلك كافة العاملين في صحيفة الرياض على تميزهم في أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة وإبرازهم لجهود الجامعة في سبيل تحقيق أمن مجتمعاتنا العربية.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

د. جمعان رشيد بن رقوش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية