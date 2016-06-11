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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين بقريتين بطنطا بعد اشتباكات بين عائلتين

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين بقريتين بطنطا بعد اشتباكات بين عائلتين بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين بقريتين بطنطا بعد اشتباكات بين عائلتين
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، الخدمات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بقريتى كفر العراقى ومنشية الجنيدى، وذلك على خلفية وقوع مشاجرة بين عائلة (حمد بقرية كفر العراقى وعائلة رياض بقرية منشية الجنيدى) والتى أسفرت عن إصابة 16 فرد من عائلة رياض و14 من عائلة حمد وذلك لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة رافقه اللواء محمد جابر مساعد المدير للمالية واللواء يحى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد والعميد طارق أبو الدهب - وكيل إدارة المرور والعقيد إيهاب عبد الدايم مأمور مركز طنطا.

ووجه مدير الأمن بفحص كافة المترددتين على القريتين من الأفراد والسيارات المشتبه فيهم والكشف عنهم عن طريق المعلومات الجنائية واستهداف المحكوم عليهم من الطرفين، كما وجه بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وقام مدير الأمن بالمرور على نقطة شرطة محلة منوف وتقابل مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وراجع مدير الأمن خطة تأمين النقطة والتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطه بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها ، ووجه بعمل حرم أمن أمام النقطة، وأكد على ضرورة توصيف وقيد الأحراز رقم القضية التسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر وسرعة الرد على الإفادات الواردة وعدم تأخير الشكاوى .

وقرر مدير الأمن صرف مكافأة لملازم أول فوزى محمد عبد الفتاح رحيم رئيس النقطة وأمين الشرطة محمد شوقى الحويطى - بلوكامين النقطة وذلك لالتزامهم بالعمل والاهتمام بشكاوى المواطنين وتسير العمل بالنقطة والاهتمام بنظافة النقطة.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- بالصور.. مدير أمن الغربية يتابع تأمين المسجد الأحمدى بطنطا ورفع الإشغالات

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