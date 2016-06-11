بالصور.. الإهمال يحول مداخل عمارات حى الأمل إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الإهمال الجسيم التى طالت مداخل عمارات حى الأمل التابعة لمدينة الخارجة بالوادى الجديد وحولتها إلى بؤر للتلوث بسبب تسريبات مياه الصرف الصحى وانتشار الزواحف والثعابين داخلها، بما يهدد حياة السكان، الذين ناشدوا رئاسة مركز ومدينة الخارجة بالتدخل العاجل لتطهيرها، وإصلاح مواسير الصرف الصحى والمياه التى تآكلت بسبب انتهاء عمرها الافتراضى وأصبحت سببا رئيسا لترسب مياه الصرف الصحى إلى طبقات الأرض بما يؤدى لنمو الحشائش عليها فى محيط العمارات السكنية.

وقال محمد حسن أحد سكان حى الأمل إن تلك المناور أصبحت مأوى للحشرات والزواحف خاصة الثعابين التى تخرج من المناور وتجوب محيط العمارات بحثا عن الفئران التى تكاثرت بشكل كبير نتيجة توفر الأجواء المناسبة لها، بسبب انتشار كميات كبيرة من المخلفات وتسرب مياه الصرف الصحى بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بصفة دائمة.

وقالت أم أحمد ربة منزل إنها تسكن فى الطابق الثانى بإحدى العمارات الكائنة بالحى وتشاهد الثعابين تتحرك من المنور إلى إحدى الشقق التى حولها صاحبها إلى مخزن، ما يمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين بسبب انتشار تلك الزواحف القاتلة، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة بصفة مستمرة نتيجة تسرب مياه الصرف من مواسير الصرف المتآكلة والتى تحتاج إلى عملية إحلال وتجديد فى أسرع وقت ممكن.

وقالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة إن رئاسة المركز لا تتحمل تكلفة إحلال تلك العمارات السكنية وخطوط الصرف الصحى الموصلة إليها فهى مسئولية السكان، وأن الجهة المختصة تقوم بإصلاح الأعطال وتغيير خطوط الصرف الصحى على نفقة ساكنى تلك العمارات السكنية التى تحولت إلى ملكيتهم بعد الانتهاء من سداد الأقساط الخاصة بتلك الكتلة السكنية فى حى الأمل، مؤكدة أن رئاسة المركز تتحرك بصفة فورية لإصلاح الأعطال الناتجة عن انسداد مواسير الصرف الصحى على مستوى كل أحياء المدينة.

بالصور..أهالى "فاطمة الزهراء" ببورسعيد يصرخون: نغرق فى مياه المجارى والمحافظ يتجاهل شكوانا..ورئيس قطاع القابضة:20 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد لمحطة إس 10.. ويؤكد: الانتهاء من المشكلة خلال يومين

>