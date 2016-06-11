افــطـــار صـــائـــم.. افتحوا المجال للأسر المنتجة

يأتي مشروع إفطار الصائمين من الأعمال الجليلة التي يتسابق عليها الكثير طمعاً في الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم، وتطبيقاً عملياً لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء".

ولا يكاد يخلو مسجد من مساجد المملكة وخصوصاً الجوامع الكبيرة، وعلى الطرق السريعة؛ التي تربط بين المدن من هذا المشروع الخيري لتفطير الصائمين، ولكي تعم الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من أبناء وأسرٍ هم في أمس الحاجة للمشاركة للإعداد لهذا المشروع، ننتظر تفعيل أكبر لمشاركة الأسر المنتجة في الإعداد لهذا الوجبات، في الوقت الذي ينافس مستوى أداء هذه الأسر كثيرا من المطاعم، سواء في الأسعار أو في الجودة إلى جانب الفائدة التي ستعود بالنهاية لمواطنات سعوديات من أبناء هذا البلد.

موارد مالية

وقال الشيخ د. عبدالله بن حميد -خطيب جامع الملك فهد بمدينة أبها-: إن فكرة الأسر المنتجة فكرة رائدة وجميلة ولها عدة فوائد جمة منها؛ المحافظة على كرامة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من مدة اليد وسؤال الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لأن يحتطب أحدكم حزمةً من الحطب على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه"، ومنها أن اشتغال تلك الأسر في بيع ما تنتجه أيديهم من أطعمة وملبوسات وغيرها سيحقق لها موارد مالية جيدة تغنيها عن مصادر أخرى فيها حط من الكرامة وإراقة ماء الوجه، وبمناسبة مشاركة الأسر المنتجة في إعداد مشروع إفطار صائم فإن هذه خطوة رائدة سوف تسهم في استخراج المواهب المخبوءة لدى تلك الأسر بإعداد أنواع شهية ومحلية ونظيفة ومأمونة من الأطعمة التي تتناسب مع هذا الشهر الكريم، وكذلك فإنها ستسد ثغرةً مهمةً في هذا الجانب، وتحد من التهافت على المطاعم التي لا يؤمن جانبها وتتسبب في إصابة كثير من مرتاديها بالنزلات المعوية الحادة التي يكثر حدوثها في مثل تلك المواسم، إلى جانب ما تحققه تلك المشاركة من فتح مصدر رزق سخي لتلك الأسر المنتجة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وجعلها خالصةً لوجهه الكريم.

فائدة للمنتج وللمستهلك

وأكد سعيد البشري -تربوي- على أن الأسر المنتجة في مجال الطبخ البلدي والحلويات أثبتت نجاحات منقطعة النظير، ورغم البساطة إلاّ أن المستهلك يأخذ طلبه وهو يشعر بطمأنينة من ناحية النظافة والجودة واللذة وقد لاحظت في مدينة جدة بعض الأسر وقد تطورت أعمالهم البسيطة إلى مطاعم بفروع متعددة، وهذا يدل على النجاح وثقة الناس في أعمالهم وطبخهم، وبالنسبة لشخصي لا آكل إطلاقاً إلاّ في منزلي أو من الأسر المنتجة لثقتي في نظافتهم وجودة عملهم، نأمل تشجيعهم ومساعدتهم، مبيناً أنه لو تأملتم لرأيتم أغلبهم يبيعون في الطرقات وهذا مع الأسف شكله غير حضاري، مقترحاً عمل "كشكات" موحدة بشكل جميل في محلات متفرقة في كل مدينة وعلى طرق السفر، موضحاً أنه لو سافرت براً طريق الساحل (جدة - جيزان) لا يمكن أن تأكل في مطعم لعدم ثقتك به، فلو تواجدت كشكات الأسر المنتجة بشكل منظم يستفيد المنتج والمستهلك ومنظر حضاري سياحي، مطالباً أن تقوم الجهات المعنية بتنظيم مشروع إفطار صائم بإسناد مهمة عمل هذا المشروع المهم إلى الأسر السعودية المحتاجة والمنتجة، والتي أثبتت تفوقها على المطاعم بمرحلة كبيرة، ولأن الطعام معد في البيوت وتحت إشراف ربات المنازل من أمهات وأخوات.

تنسيق الجمعيات

وشدّد إبراهيم الغفيلي -مشرف عام أنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- على أهمية التعاقد مع الأسر المنتجة لتنفيذ مشروع إفطار صائم في شهر رمضان بفتح المجال للأسر المنتجة في المشاركة في إعداد وجبات إفطار صائم، واستغلال هذا الشهر الفضيل في إتاحة الفرصة أمام الأسر المنتجة للعمل في موسم الخير موسم الصوم، مع ضرورة تنسيق الجمعيات الخيرية وأهل الخير والإحسان في هذا الوطن المبارك امتداداً لأعمال الخير، فالكل يطمع في الأجر والثواب في شهر الصوم شهر القرآن، مؤكداً على مراعاة تطبيق قواعد النظافة فيما يقدم من طعام وشراب والسلامة والالتزام بشكل الوجبة المقدمة من حيث النوعية والاهتمام بشراء أجود المواد الغذائية المعدة لتنفيذ مشروع إفطار صائم، والذي يأتي للأسر كمصدر للرزق ويوفر لهم ما يحتاجونه من التزامات ويحقق لهم الاكتفاء الذاتي بالعمل والإنتاج من خلال تجهيز وإعداد وجبات إفطار صائم، مضيفاً أنه على هذه الأسر المنتجة ضرورة التزامها بالنظافة ومراعاتها الاشتراطات الصحية اللازمة، لافتاً إلى أهمية طريقة إعداد هذه الوجبات، ولابد من وجود آلية واضحة تضمن توفير وجبات عالية الجودة، على أن يتم الالتزام بدقة المواعيد والأعداد المطلوب توفرها حسب أعداد المستفيدين من هذا المشروع والذي يختلف من موقع لآخر، مع أهمية أن يتم التنسيق في هذا الجانب مع جهة رسمية معترف بها يمكن الرجوع إليها في حال تم الإخلال بأي من الاشتراطات والضوابط اللازم مراعاتها.

تجربة ناجحة

وقالت أم علي: إن تجربتها في المشاركة في المشروع الخيري الرمضاني مشروع إفطار صائم في الأعوام الماضية كانت ولله الحمد جيدة، وكان لها مردود مادي جيد بفضل من الله سبحانه، مشيرةً إلى أن فكرة مشاركة الأسر المنتجة في مشروع إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك تعد من الأفكار الرائدة والرائعة والجيدة والتي تتيح لهم الفرصة في إعداد وتجهيز الإفطار للصائمين، وهذا فيه من الأجر الكبير والفضل من الله، مبينةً أنه يجب مراعاة بعض الأمور المهمة في هذا الجانب كضرورة التنسيق مع الجمعيات الخيرية وأهل الخير والمحسنين والجهات الصحية والرقابية كالبلديات والأمانات للتأكد من جودة ونظافة ما يقدم للصائمين من وجبات خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكدت أم عبدالكريم على ضرورة أن يكون هناك جهة رسمية معترف بها تشرف بشكل مباشر على مشروع إفطار صائم بحيث يتم الاتفاق والتكليف بشكل رسمي مع الجهات المعنية حتى تضمن جدية الأمر، موضحةً أنه بإمكانها إعداد قائمة متنوعة من الأطعمة والمأكولات طوال أيام شهر رمضان المبارك، مشددةً على أهمية التزام الجهة المعنية، سواء كانت الجمعيات الخيرية أو المكاتب الدعوية أو المحسنين بتأمين وسائل نقل لوجبات الإفطار، داعيةً إلى ضرورة قيام الجهات المسؤولة بالإشراف على توزيع الطعام وأن تقوم الأسر بإعداد الوجبات داخل منازلها فقط.

فوائد متعددة

وأوضحت أم محمد -تعمل في مجال إعداد الأكلات الشعبية- أنها تعمل في هذا المجال منذ عشرة أعوام، وكانت لها تجربة سابقة ناجحة بفضل الله في مجال تجهيز وجبات مشروع إفطار صائم، ففي العام الماضي والذي قبله عملت مع إحدى جمعيات البر الخيرية في عمل وتجهيز مشروع إفطار صائم لعدد (65) شخصاً طوال أيام شهر رمضان المبارك، وقد أدت عملها بالشكل المطلوب ولله الحمد، وتم إنجاز ما طلب منها من جميع الوجبات وكانت طازجة ويومياً، مضيفةً: "كنت حريصة كل الحرص على الابتعاد تماماً عن الأطعمة الجاهزة والمثلجة والمكشوفة والتي تباع وبشكل يومي في الأسواق؛ لأني أتطلع إلى الأجر من الله سبحانه في هذا الشهر الفضيل قبل التفكير في المردود المادي".

وبيّنت أم عبدالعزيز أنها تؤيد وبشدة عمل مشروع إفطار صائم من قبل الأسر المنتجة وهذه المشاركة سيكون لها بمشيئة الله فوائد متعددة للمشاركين والمنظمين والمستفيدين، خاصةً في هذا الشهر الفضيل، مشيرةً إلى أهمية عمل نظام محدد ومعروف من خلاله تقوم الأسر المنتجة بإعداد إفطار الصائمين حسب الأعداد المطلوبة والمحددة من قبل الجهات المسؤولة والمشرفة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

ننتظر مشاركة الأسر المنتجة في إعداد مشروعات إفطار صائم

د. عبدالله بن حميد

سعيد البشري

إبراهيم الغفيلي

ننتظر تفعيلاً أكبر لمشاركة الأسر المنتجة في مشروعات إفطار الصائم

بنات الوطن أولى من عمالة المطاعم في إعداد وجبات إفطار الصائمين