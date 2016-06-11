دعم مصر تعلن عن خطط تنظيمية وتشريعية خلال حفل إفطار الائتلاف

أكد ائتلاف دعم مصر ، أن الافطار الخاص بالإئتلاف لن يكون مناسبة احتفالية بروتوكولية فقط، بل سيتم الاستفادة هذا التجمع من النواب للإعلان عن الخطط التنظيمية و التشريعية للتحالف خلال الفترة القادمة، و التى ستشمل تفعيل جميع اللجان و الجهاز الإداري للائتلاف و تتيح له العمل و خدمة النواب فى شتى المجالات التشريعية و السياسية و الإعلامية.

وأضاف المكتب الإعلامى لـ ائتلاف دعم مصر، فى بيان له، أن هذه الخطط تهدف الى تقديم منتج سياسي على نحو متكامل و متماسك ويخدم توجهات الائتلاف و يدعم حركة البناء لمصر ، و منه تمكين نوابه من القيام بدورهم على افضل وجه لخدمة الوطن و القيام بمسئولياتهم بالمجلس.

وقال البيان، من هذا الاجتماع سيبدأ "دعم مصر" فى تجهيز كل الأدوات و الوسائل لتفعيل قدرات الائتلاف التشريعية و فتح أبواب المساعدة للنواب من خلال المكتب الفني و مكتب الإعلام السياسي و بداية التفاعل شعبيا مع المواطنين من خلال مشروعا قادما سيتم الإعلان عنه قريبا بغرض البداية الجادة في طريق إصلاح تشريعي وإداري شامل لتتوافق القوانين المقدمة من الائتلاف مع أهداف الدستور و تطلعات المواطنين، كما سيُعلن بعد حفل الإفطار عن تفاصيل بعض المشروعات الجاري أعدادها سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى الفني و ايضا بداية تفعيل اجتماعات التنسيق بين نواب التحالف باللجان بالمجلس مع المكتب السياسي بغرض صياغة الاجندة تشريعية للفترة القادمة.

وشدد البيان أن الايام القادمة ستشهد تحركا كبيرا ومنظما و أن تحالف دعم مصر سيكشف عن الكثير من المفاجأت السياسية الحسنة خلال الفترة القادمة.