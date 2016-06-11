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بريطانيا ترحب بدخول المساعدات إلى داريا بسوريا

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بريطانيا ترحب بدخول المساعدات إلى داريا بسوريا بريطانيا ترحب بدخول المساعدات إلى داريا بسوريا
رحبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستن جريينج مساء اليوم الجمعة بدخول المساعدات إلى مدينة داريا فى ريف دمشق، مؤكدة فى نفس الوقت على ضرورة ألا تكون بادرة واحدة فقط، وضرورة وفاء نظام الرئيس الأسد بوعده بإدخال المساعدات دون انقطاع.

وتعليقا على وصول أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى داريا منذ 2012، قالت وزيرة التنمية الدولية "إن وصول إمدادات غذائية هناك حاجة ماسة إليها إلى داريا، أوصلتها وكالات تمولها المملكة المتحدة، خطوة أولى نرحب بها، لكن لا يمكن أن تكون بادرة واحدة فقط. على الأسد الآن الوفاء بوعده بالسماح بدخول المساعدات دون انقطاع، وتوفير مساعدات منقذة للأرواح لكافة المناطق المحاصرة تحت سيطرته."

وأضافت "وفى نفس الوقت، معاقبة المناطق التى سُمح بدخول المساعدات إليها – سواء قصف مستشفيات أطفال فى حلب أو استئناف إسقاط البراميل المتفجرة فى داريا – عمل شائن جدا وانتهاك للقانون الإنسانى الدولى. "
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