نسائم «هبوب الخير» تطوف بالإمارات في يومها الثاني

توالت نسائم «هبوب الخير» في يومها الثاني في الموسم الثالث من هذه المبادرة التي تحظى برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، سيلتقي جموع المسلمين مع نخبة من كبار العلماء والواعظين والمشايخ لينهلوا من المعين الصافي للعلوم النافعة والمعارف الصادقة.

وفي مسجد محمد حسن الشيخ بدبي، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن ملوح بن سلطان العنزي، الأستاذ المساعد بكلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، محاضرة قيّمة تحت عنوان «خطر الأمراض القلبية على الفرد والمجتمع».

وصنف المحاضر القلوب إلى ثلاثة أنواع، فهناك القلب السليم الذي يسلم من الشبهات والشهوات، ووصفه الله بقوله (إلا من أتى الله بقلب سليم). أما ضده وهو القلب السقيم، فيكون مثقلاً بالشبهات والشهوات، والنوع الأخير هو القلب الميت، أي قلب الكافر الذي أشرب الكفر، لأن القلب يموت وصاحبه يمشي بين الناس.

مرض الرياء

وبما أن القلوب محل نظر الله – عز وجل، يجب علينا تطهيرها، لاسيما وأن نقاءها سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، فترى المؤمن يعيش جنتين، حتى وإن كان في ضيق من العيش، لأنها - أي السعادة لا تنحصر بالمال ولا بالجاه. وشخّص المحاضر مرض الرياء، ووصفه بأنه إحدى الآفات المهلكة، لأنه ينقص التوحيد أو ينقضه .

ومن العلامات التي تدل على الرياء أن المرائي يحب إطلاع الناس على عمله، وكثرة ثناء الناس على نفسه، بينما يغضب من ثناء الناس على غيره، ويميل إلى انتهاك محارم الله إذا خلا بنفسه، وغالباً ما يؤخر العبادة ويتكاسل عن أدائها.

محاضرات حتا

ألقيت محاضرة بعنوان «شفاء ورحمة» لفضيلة الشيخ جاسم بن حسين العبيدلي في مسجد الشهيد عيسى إبراهيم البدواوي بحتا. وكانت هناك محاضرة أخرى بمسجد الإمام أحمد بن حنبل بالشارقة ألقاها فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد الحمادي تحت عنوان «حلاوة الإيمان في التوحيد».

وكانت المحاضرة الثالثة تحت عنوان «هدي السلف مع القرآن» لفضيلة الشيخ سعيد بن سالم الدرمكي بجامع دار البر بدبا الحصن، بينما ألقى فضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي محاضرة حملت عنوان «لذة العبادة»، وذلك في جامع آمنة بنت أحمد الغرير بعجمان.

أم القيوين

وفي أم القيوين، وتحديدًا في جامع الشيخ زايد، استمع المصلون هناك لمحاضرة «أسباب الهداية في القرآن»، التي ألقاها على مسامعهم فضيلة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل.

وتعرف رواد مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة المعريض برأس الخيمة إلى مجمل أحكام الصيام من خلال محاضرة حملت الاسم ذاته لفضيلة الشيخ عبدالسلام بن محمد الشويعر.

إقبال لافت

قال إبراهيم عبدالرحيم، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «يسرنا أن نرى الإقبال اللافت من جموع المصلين على حضور هذه المحاضرات المفيدة التي تلقيها نخبة من علماء الأمة في مختلف أنحاء الإمارات.

وحرصنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بصفتنا الجهة المشرفة والمنظمة للمبادرة، على زيادة أعداد المحاضرات للدورة الثالثة، لتعم فائدتها جميع الناس الحريصين على تعلم أمور دينهم من مصادر تحمل العلم الشرعي القويم خلال ليالي الشهر الفضيل».