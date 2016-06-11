سفير الدولة يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا

استقبل غازي عبدالله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا، أمس بمقر السفارة بأديس أبابا، عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأثيوبيا برئاسة الشيخ محمد أمين رئيس المجلس.

وفي مستهل اللقاء قدم رئيس المجلس التهاني والتبريكات للسفير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما تم استعراض التعاون القائم بين سفارة الدولة في أديس أبابا والمجلس وآفاق المشروعات المشتركة بدعم من المؤسسات الخيرية الإماراتية.

وعبر السفير المهري لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأثيوبي عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي الشؤون الدينية والأوقاف في البلدين لبحث سبل التعاون بينهما. وأوضح السفير لأعضاء المجلس أن دولة الإمارات ومؤسساتها وجمعياتها الخيرية ظلت ولا زالت سباقة لدعم المشروعات الإسلامية في جميع القارات، مبدياً ثقته بأن مؤسسات الدولة ستكون على استعداد لدعم مشروعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا.

وأكد لرئيس المجلس وأعضائه استعداد سفارة الدولة في أديس أبابا للتعاون مع المجلس في كل مشاريعه وأنشطته.