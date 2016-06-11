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قوافل هيئة آل مكتوم الخيرية توزع 20 ألف سلة غذائية في مصر

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قوافل هيئة آل مكتوم الخيرية توزع 20 ألف سلة غذائية في مصر قوافل هيئة آل مكتوم الخيرية توزع 20 ألف سلة غذائية في مصر

بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، بدأت قوافل الخير نشاطها بتوزيع 20 ألف سلة غذائية في محافظات تكفي الواحدة لأسرة متوسطة العدد لمدة شهر كامل، وقال ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اعتمد الميزانية السنوية للهيئة والتي تتضمن تغطية أنشطة خيرية في عدد من الدول منها افطار صائم في السودان وإيطاليا وإثيوبيا وهولندا واسكتلندا وايرلندا واستراليا، وتوزيع 40 طناً من التمور على الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الأردن بإشراف سفارات الدولة هناك أو عبر مكاتب الهيئة ببعض الدول إضافة إلى مشاريع خيرية في مصر تشمل السلال الغذائية والتي بدأت من محافظتي سوهاج وأسيوط مع بداية شهر رمضان المبارك.

توزيع

وأوضح أن توزيع السلال الغذائية يشمل عدداً من المحافظات المصرية مع التركيز علي المناطق النائية خاصة في قرى محافظات الصعيد بناء على تعليمات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية إن الهيئة ركزت على وصول المساعدات إلى مناطق لم يصلها أحد من قبل، مشيرا إلى أن العديد من الأسر ستستفيد لاحقاً بإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتغطية حاجاتهم والاعتماد على النفس.

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