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سعود المعلا وحمدان بن راشد يتبادلان التهاني

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سعود المعلا وحمدان بن راشد يتبادلان التهاني سعود المعلا وحمدان بن راشد يتبادلان التهاني

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر زعبيل، مساء أمس الأول، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد تبادل سموهما بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، التهاني بشهر رمضان المبارك.

من جهة ثانية استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أعضاء السلك القنصلي العربي والإسلامي والأجنبي في دبي، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بالشهر العظيم، راجين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادتها الرشيدة.

وقد تمنى سموه للقناصل دوام الصحة ولبلدانهم اطراد التقدم والازدهار، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعيد الشهر الفضيل على دولتنا وشعبنا وشعوب العالم بالخير والسلام والسعادة.

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