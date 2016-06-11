الحكام يتلقون تهاني الوزراء والمسؤولين والمواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الليلة الماضية في قصر الزاهر، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، الذين قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وعلى سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة من معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات والبنوك والمصارف في إمارة عجمان والشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر الاجتماعي بين مختلف شرائح وأفراد مجتمع الإمارات.

الفجيرة

وتقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة مساء أمس، التهاني والتبريكات من جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد الفجيرة التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة بالخير والعزة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل والطاقم الطبي بمنطقة أم القيوين الطبية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المؤسسات والشركات العاملة، داعين العلي القدير أن ينعم على سموه بالصحة والعافية.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام أمس، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وحسن أحمد العلكيم الزعابي وكيل وزارة شؤون الرئاسة والمدير العام للمكتب الطبي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ومن جموع أبناء القبائل ومن وفد مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ووفد الدائرة المالية الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.