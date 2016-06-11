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الأمن يلقى القبض على مجموعة من البلطجية ويفرض سيطرته بمنطقة سيجر فى طنطا

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الأمن يلقى القبض على مجموعة من البلطجية ويفرض سيطرته بمنطقة سيجر فى طنطا الأمن يلقى القبض على مجموعة من البلطجية ويفرض سيطرته بمنطقة سيجر فى طنطا
نجحت أجهزة الأمن بمدينة طنطا فى السيطرة على حرب الشوارع التى شهدها شارع الترعة العريضة بمنطقة سيجر بطنطا بين مجموعة من البلطجية وإطلاق أعيرة نارية وتراشق بالمولوتوف والزجاجات الفارغة، وحرق مراجيح خشبية وتكسير سيارات.

وألقت الشرطة القبض على مجموعة من البلطجية والمشتبه فيهم من على المقاهى، وتم اقتياد طرفى المشاجرة لقسم أول طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وجارٍ تحرير محضر والعرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>حرب شوارع وإطلاق نار وتراشق بالمولوتوف بين بلطجية فى منطقة سيجر بطنطا
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