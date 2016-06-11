تائه في اليورو – فرنسا ورومانيا.. إيفرا صفر

ظهر لاعب منتخب فرنسا باتريس إيفرا بمستوى ضعيف للغاية في مباراة افتتاح بطولة الأمم الأوروبية أمام رومانيا التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف، ليكون هو أسوأ لاعب في المباراة.

فرنسا فازت على رومانيا بثنائية مقابل هدف في افتتاح أمم أوروبا 2016. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com فقرة ثابتة عقب جميع مباريات بطولة أمم أوروبا. عن اللاعب "البطل" الأفضل في المباراة والمخيب للآمال في المباراة.

وهنا نتحدث عن الأسوأ.. إيفرا.

إيفرا خلال المباراة لم يقدم المستوى المنتظر منه الذي يقدمه مع فريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وظهر بمستوى ضعيف للغاية في النواحي الدفاعية والهجومية.

وبالنظر إلى أرقام إيفرا في المباراة نجد أنه لم يمر ولا مرة من أي لاعب في منتخب رومانيا خلال المباراة.

وخسر إيفرا كل الكرات الهوائية التي اشترك فيها مع لاعبي منتخب رومانيا.

البالغ من العمر 33 عاما تسبب أيضا في الهدف الوحيد الذي سكن شباك فرنسا في المباراة بعدما عرقل لاعب رومانيا نيكولاي ستانسو داخل منطقة الجزاء وتسبب في احتساب ضربة جزاء على فريقه.

كذلك لم يسدد إيفرا أي تسديدة على مرمى رومانيا ونفس الحال في الكرات العرضية حيث لم يرسل أي عرضية طوال المباراة.

وفي تقييم موقع whoscored الإنجليزي الشهير للاعبي المباراة الافتتاحية للبطولة حصل إيفرا على أقل درجات بين جميع لاعبي منتخب فرنسا حيث حصل على تقييم 5.7/10.

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