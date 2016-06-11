لو نفسك تخس فى رمضان.. قسم وجبة الإفطار وقاوم "الشبع بعد الجوع"

"نفسى أخس" حلم يراود الغالبية ممن أصابهم السمنة، ورغم تصميمهم على الالتزام بمختلف الأنظمة الغذائية المختلفة طوال العام، إلا أن رمضان يأتى ليهدم كل الأحلام نظرًا للمغريات الكثيرة من أنواع الطعام المختلفة التى تحتوى عليها الموائد كل يوم.

وبعد نهاية كل يوم يجلس من تناولوا كميات كبيرة من الطعام ليعذبون ضمائرهم على الجرائم التى ارتكبوها فى حق أجسامهم من تناول أنواع من الأطعمة غير الصحية فى وقت قليل، ويقدم الدكتور "محمد عبيد" استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة طب قصر العينى، مجموعة من النصائح لنخرج من رمضان بدون زيادة فى أوزاننا.

ويقول: "رمضان مثل باقى أيام السنة يمكن أن نستفيد منه بتنظيم وجباتنا والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم عن طريق زيادة تناول المياه والمشروبات غير الدسمة وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة، والعصائر المتنوعة فى رمضان يمكن تناولها بدون سكر أو محلاة بالقليل من العسل".

ويضيف، وعند الوصول لوجبة الإفطار علينا إتباع بعد الخطوات الهامة حتى نضمن عدم تراكم الدهون الزائدة فى الجسم، وهى:

>1. البداية تكون بتناول المياه والعصير ثم الشوربة غير الدسمة والقيام لأداء صلاة المغرب ثم العودة لتناول باقى وجبة الإفطار.

>2. 60% من وجبة الإفطار تتضمن الخضراوات والفواكه والأرز والمكرونة مع تناول كميات أكثر من الخضراوات والسلطات، 30% من الوجبة بروتين خالى الدسم، و10% دهون.

>3. تقسيم الوجبة الواحدة للعديد من الوجبات، بحيث يفصل بينها ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الدراسات أن تقسيم الوجبات على أكثر من وجبة يساعد فى التخلص من الدهون وفى حالة تناول وجبة بكمية كبيرة ستتحول إلى دهون على الفور.

>4. القيام من على مائدة الطعام دون الشعور بالشبع الكامل لأنه بعد 5 دقائق ستشعر بالشبع الكامل.

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