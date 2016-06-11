أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو نفسك تخس فى رمضان.. قسم وجبة الإفطار وقاوم "الشبع بعد الجوع"

Google+ Print
لو نفسك تخس فى رمضان.. قسم وجبة الإفطار وقاوم "الشبع بعد الجوع" لو نفسك تخس فى رمضان.. قسم وجبة الإفطار وقاوم "الشبع بعد الجوع"
"نفسى أخس" حلم يراود الغالبية ممن أصابهم السمنة، ورغم تصميمهم على الالتزام بمختلف الأنظمة الغذائية المختلفة طوال العام، إلا أن رمضان يأتى ليهدم كل الأحلام نظرًا للمغريات الكثيرة من أنواع الطعام المختلفة التى تحتوى عليها الموائد كل يوم.

وبعد نهاية كل يوم يجلس من تناولوا كميات كبيرة من الطعام ليعذبون ضمائرهم على الجرائم التى ارتكبوها فى حق أجسامهم من تناول أنواع من الأطعمة غير الصحية فى وقت قليل، ويقدم الدكتور "محمد عبيد" استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة طب قصر العينى، مجموعة من النصائح لنخرج من رمضان بدون زيادة فى أوزاننا.

ويقول: "رمضان مثل باقى أيام السنة يمكن أن نستفيد منه بتنظيم وجباتنا والتخلص من المتراكمة فى الجسم عن طريق زيادة تناول المياه والمشروبات غير الدسمة وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة، والعصائر المتنوعة فى رمضان يمكن تناولها بدون سكر أو محلاة بالقليل من العسل".

ويضيف، وعند الوصول لوجبة الإفطار علينا إتباع بعد الخطوات الهامة حتى نضمن عدم تراكم الدهون الزائدة فى الجسم، وهى:
>1. البداية تكون بتناول المياه والعصير ثم الشوربة غير الدسمة والقيام لأداء صلاة المغرب ثم العودة لتناول باقى وجبة الإفطار.
>2. 60% من وجبة الإفطار تتضمن الخضراوات والفواكه والأرز والمكرونة مع تناول كميات أكثر من الخضراوات والسلطات، 30% من الوجبة بروتين خالى الدسم، و10% دهون.
>3. تقسيم الوجبة الواحدة للعديد من الوجبات، بحيث يفصل بينها ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الدراسات أن تقسيم الوجبات على أكثر من وجبة يساعد فى التخلص من الدهون وفى حالة تناول وجبة بكمية كبيرة ستتحول إلى دهون على الفور.
>4. القيام من على مائدة الطعام دون الشعور بالشبع الكامل لأنه بعد 5 دقائق ستشعر بالشبع الكامل.


>بالصور.. 4 تمارين يوجا لتخفيف الضغط النفسى والتوتر فى العمل
>

بالفيديو.. تمارين سهلة لتخسيس الأرداف فى المنزل خلال 15 دقيقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب