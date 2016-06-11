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مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 عبوات ناسفة خلال حملات أمنية بشمال سيناء

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مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 عبوات ناسفة خلال حملات أمنية بشمال سيناء مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 عبوات ناسفة خلال حملات أمنية بشمال سيناء
تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، اليوم الجمعة، من قتل 7 عناصر تكفيرية خلال حملات أمنية بشمال سيناء .

وقال مصدر أمنى إن 5 من التكفيريين تم رصدهم جنوب الشيخ زويد وقتلتهم قوات الأمن ، وقتل اثنين آخرين جنوب رفح، كما تمت إصابة أعداد أخرى.

وأشار المصدر إلى أن القوات فجرت عن بعد، عبوتين ناسفتين على طريق جنوب العريش، وعبوتين على طريق الشيخ زويد، دون خسائر ، كما ألقت قوات الأمن القبض على 26 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا.


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