حماس فى مصر خلال أيام.. محمود الزهار يكشف تفاصيل الزيارة

قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أنه يجرى التنسيق مع المسئولين فى القاهرة لسفر وفد الحركة لبحث انجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء المسئولين المصريين من الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة سيتوجه الوفد لمصر، مشيرا إلى توجه الوفد لقطر عقب انهاء مباحثاتهم مع المسئولين المصريين.

وأكد "الزهار" فى تصريحات خاصة لليوم السابع مساء الجمعة أنه سيترأس وفد الحركة مع عدد من القيادات فى غزة والدكتور موسى أبو مرزوق الذى سيأتى من الخارج تزامنا مع وصول الوفد، موضحا أن حماس ستبحث ترتيب تطبيق الاتفاق الموقع فى القاهرة عام 2011 وهو تشكيل حكومة وطنية- عقب فشل الحكومة الحالية- وإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة المجتمعية والترتيبات الإدراية التى فى مقدمتها ملف الموظفين.

وأشار "الزهار" إلى أن حرية الوصول لقيادات حركة فتح سيكون سهلا من الضفة للأردن ثم للقاهرة خلافا لغزة،مطالبا باستكمال الاتفاق الموقع فى القاهرة الذى ترفض أطراف عدة ومنها إسرائيل تطبيقه، على حد تعبيره.

وأكد الزهار، أن حركة حماس ليس لديها أى مطالب سوى تطبيق الاتفاق الموقع فى القاهرة مايو 2011 والذى كان برعاية مصرية، مشددا على تطبيقه الاتفاق عبر تشكيل حكومة وفاق وطنى وإجراء انتخابات المجلس التشريعى والمجلس الوطنى وانجاز المصالحة المجتمعية، مشيرا إلى أن حركة حماس قامت بمصالحة مجتمعية بين العائلات فى المواجهات التى جرت بين فتح وحماس، إضافة لتطبيق العقيدة الأمنية التى تم الاتفاق عليها فى القاهرة وهى أن العدو الاسرائيلى عدو الشعب الفلسطينى.

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